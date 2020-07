MOZ

Boitzenburg (MOZ) Erneut ist in der Uckermark ein Wohnhaus in Brand geraten, dabei wurden drei Bewohner verletzt, einer davon schwer. In den frühen Morgenstunden Freitag, gegen 4 Uhr, kam es aus noch nicht geklärter Ursache zu einem Wohnungsbrand in Boitzenburg in der Templiner Straße 10.

Zwei Bewohnerinnen im Alter von 62 und 67 wurden vorsorglich ins Krankenhaus nach Eberswalde gebracht. Ein 71-Jähriger hingegen erlitt schwere Brandverletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber ins dafür spezialisierte Unfallklinikum Berlin geflogen werden.

Der Brand konnte sehr schnell unter Kontrolle gebracht werden, die Feuerwehren verhinderten durch ihr schnelles Eingreifen ein Übergreifen auf weitere Gebäude verhindert werden. Bei dem Einfamilienhaus handelt es sich um ein restauriertes Fachwerkhaus. Zum entstandenen Sachschaden konnte die Polizei am Freitag noch keine Angaben machen. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.