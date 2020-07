Hinweise in Corona-Zeiten. © Foto: Ulrike Pilz

Kunst am Bau. © Foto: Ulrike Pilz

Ulrike Pilz

Brandenburg Reges Treiben am Strand des Beetzsees: mit einem schmatzenden Geräusch schlägt der Beachvolleyball auf dem Sandboden auf. Bei sommerlichen Temperaturen hechten Jugendliche auf den beiden Volleyballfeldern ans Spielnetz...

Das gepflegte Strandbad an der Massowburg am Beetzsee, das in unmittelbarer Nachbarschaft zur Regattastrecke liegt, hat seit Mitte Juni wieder die Tore für Besucher geöffnet. Von 6 bis 22 Uhr können Badegäste den frei zugänglichen Sandstrand mit großzügiger und Schatten spendender Liegewiese genießen. Ein Spielplatz für die jüngeren Gäste sowie eben jene beiden Beachvolleyball-Anlagen auf dem etwa 100 Meter langen und 30 Meter breiten Sandstrand sorgen für ausreichend Spaß, Bewegung und Abwechslung zum süßen Nichtstun auf dem Badetuch. Ein mit Betonringen bereitgestellter Grillbereich, der von 19 bis 22 Uhr genutzt werden kann, erweitert das Freizeitangebot für den Ausflug zum Strand.

Zwei bunt bemalte Umkleideboxen – mit einem gut sichtbaren Rettungsring – wahren die Privatsphäre der Badenden. Lediglich die sanitären Einrichtungen können infolge der Corona-Beschränkungen zur Zeit nicht genutzt werden. Alternativ steht allen Badegästen eine mobile Toilette zur Verfügung. Diese wird stets sauber gehalten und wöchentlich entleert.

Darüber hinaus bietet ein kleiner Kiosk am Rand des Badegeschehens warme und kalte Snacks sowie Getränke für das leibliche Wohl an. Vor allem das Eisangebot trifft in den Sommermonaten den Geschmack der Gäste.

Die Strecke zum Ufer des Beetzsees und am Strand entlang wurde vor sieben Jahren neu gestaltet. Hier erfreuen sich Badefreunde an gepflasterten Wegen sowie vielen Sitzmöglichkeiten.

Die Besucherzahl am Massowburgstrand, darunter viele Familien, erreichte in den letzten Sommersaisons Spitzenwerte von bis zu 400 Badegästen, wie Beobachtungen ehrenamtlicher Helfer an der Badestelle ergaben. Die Nähe zur Stadt, die ruhige Lage sowie die attraktive Nutzungsfläche machen diese, schon seit DDR-Zeiten geschätzte, öffentliche Badestelle der Stadt Brandenburg sehr beliebt bei Jung und Alt.

Um einem größeren Andrang in der wärmeren Jahreszeit gerecht zu werden, stehen den Anreisenden ausreichend Fahrradständer am Strandeingang sowie Parkplätze vor dem Regattazentrum zur Verfügung. Mit den halbstündig verkehrenden Buslinien C523 und H528 am Halt Schienenweg ist der Badestrand auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar. Die Fahrt sollten Erholungssuchende allerdings ohne ihren Vierbeiner antreten. Hunde mitzuführen ist an der Badestelle verboten.

Zudem handelt es sich beim Massowburgstrand um eine unbewachte Badestelle, weshalb Eltern sich hier etwas wachsamer mit ihren Kindern aufhalten sollten.

Aber auch die ehrenamtlich Tätigen geben auf die (Nicht-)schwimmer Acht. Darüber hinaus sind sie es, die sich neben dem Ordnungsamt um das tägliche Beseitigen von Unrat am Strand bemühen. Außerdem kümmern sie sich unermüdlich darum, Strandnutzer zu Ordnung und Achtsamkeit zu ermutigen. "Der feine Sand hier kommt aus der Fohrder Kiesgrube und wurde schon vor Jahren für den Beachvolleyball Firmencup auf dem Neustädtischen Markt genutzt. Er soll müllfrei bleiben, damit sich alle wohl fühlen", so ein ehrenamtlicher Helfer am Strandkiosk. Dafür stehen allen Gästen genügend Abfallbehälter auf der gesamten Strandfläche zur Verfügung. Im Wasser sorgte unter anderem die Wasserwacht des DRK vor Saisonbeginn dafür, dass die Sicherheit für die Badenden nicht gefährdet wird – durch sorgfältige Reinigung der Uferzone.

Um Badeunfälle mit Wasserfahrzeugen zu vermeiden, sicherte die DLRG wie jedes Jahr zusätzlich vor Badestart den Schwimmbereich durch eine gelb leuchtende Bojenkette weitreichend ab.

Wer also vergnügt in das 19 bis 20 Grad temperierte Wasser springen möchte, kann dies bedenkenlos tun, denn: die Wasserqualität des 372 Hektar großen Beetzsees wurde vom Gesundheitsamt Brandenburg als mikrobiell unbedenklich bewertet, auch wenn nur eine geringe Sichttiefe besteht.

Aufgrund der aktuellen Hygieneauflagen werden die Badebesucher allerdings gebeten, den Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Badegästen einzuhalten. Bei Überschreitung der maßgeblich begrenzten Anzahl von 400 Menschen soll freiwillig auf den Besuch verzichtet werden, auch wenn dies nicht offiziell überprüft und gezählt werden kann.