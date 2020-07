Michael Heider

Eberswalde (MOZ) Etwas mehr als zwei Wochen gilt sie nun schon: die niedrigere Mehrwertsteuer. Bis Ende des Jahres müssen nur noch 16 statt 19 Prozent abgeführt werden. Der ermäßigte Steuersatz, der vor allem auf Lebensmittel und Waren des täglichen Bedarfs erhoben wird, ist von sieben auf fünf Prozent gesunken. Ob sie den Vorteil an den Endverbraucher weitergeben, entscheiden die Händlerinnen und Händler selbst.

In der Eberswalder Innenstadt eröffnet sich ein gemischtes Bild. Der Imbiss um die Ecke bietet den Falafel Teller noch immer für sieben Euro an. Auch die Preisliste eines Nagelstudios ist die gleiche geblieben. Weiterhin kostet die Maniküre zehn Euro.

Es finden sich jedoch auch zahlreiche Schaufenster, in denen Schilder mit drei Prozent Nachlass locken. Auch der Herrenausstatter Olaf Lerch gehört dazu. Wer den Eingangsbereich betritt, wird von einem prominent platzierten Schild zwischen Kleiderständern begrüßt, das die Modalitäten des Nachlasses erklärt.

Die Differenz an die Kunden weiterzureichen, sei für ihn selbstverständlich, meint Inhaber Olaf Lerch. Auf eine Umpreisung jedes einzelnen Kleidungsstückes habe er jedoch verzichtet. Dafür wäre der Aufwand schlicht zu groß gewesen. "Die Kassen haben wir natürlich umgestellt. Diese zieht dann die drei Prozent automatisch ab." Bisher sei der Effekt auf das Kundenaufkommen jedoch überschaubar geblieben, meint Lerch.

Kein Effekt auf Kundenzahl

Ähnliches wissen auch Anke und Andreas Elling zu berichten. Das Ehepaar betreibt ein Juwieliergeschäft im Stadtzentrum. Auch dort blieb ein spürbarer Effekt mit Blick auf die Kundschaft bisher aus. "Es ist eine nette Sache, aber mehr Kunden kommen nicht deswegen", sagt Andreas Elling.

Vor der Senkung am 1. Juli hätten sie überlegt, wie es für die Kunden am sinnvollsten sei, erzählen sie. Entschieden haben sie sich für einen Rabatt, der mit vergleichsweise wenig Aufwand umsetzbar war. "Wir haben hier so um die 7000 Einzelstücke", erklärt Andreas Elling. "Wenn wir überall neue Etiketten anbringen würden, dann hätten wir bis zu einer Woche schließen müssen. Das heißt, wir machen das über die Kasse, die das wie einen Rabatt runterrechnet von den 19 auf 16 Prozent." Davon ausgenommen seien lediglich Service- und Reparaturleistungen. Diese seien ohnehin bereits Zugeständnisse in der Kalkulation und selten kostendeckend, sagt Anke Elling.

Viel vor der Umstellung hin und her überlegt hat auch Bäckermeister Björn Wiese. "Es gibt ja unterschiedlichste Herangehensweisen mit dieser Mehrwertsteuersenkung umzugehen", sagt er. Die Variante, die Brötchen bis Jahresende für 39 anstelle von 40 Cent zu verkaufen, habe er jedenfalls als wenig sinnvoll erachtet.

Letztlich tat er es einem Zunftkollegen aus Speyer gleich, der ankündigte, die Differenz an soziale Projekte spenden zu wollen. Die Idee habe ihm gut gefallen, meint Bäcker Wiese, weshalb er das gesparte Geld an die Bürgerstiftung Barnim-Uckermark weitergibt.

Genauer gesagt, soll es dort dem jüngst eingerichteten Bürgerstifungsfonds "Hand in Hand für Eberswalde" zu Gute kommen, mit dessen Hilfe unter anderem Bildungschancen von besonders benachteiligten Eberswalder Kindern und Jugendlichen erhöht werden sollen.

Möglich sei die Spende auch, erklärt Wiese, da sich sein Geschäft nach Umsatzeinbrüchen während der Hochphase der Krise relativ schnell wieder stabilisieren konnte. Dazu habe auch das zwischenzeitlich aufgebaute Liefer- und Vorbestellungssystem per Internet beigetragen.

Für den Zeitraum der niedrigeren Mehrwertsteuersätze könne er so einen Pauschalbetrag von 2500 Euro monatlich zur Verfügung stellen. "Wir haben das mal gerundet, was wir monatlich an Steuern einsparen, und das stellen wir jetzt der Bürgerstiftung zur Verfügung."

Differenz für Bürgerstiftung

Laut dieser haben es dem Eberswalder Bäckermeister bereits drei weitere Händler gleich getan. Und das, obwohl man bisher nicht aktiv auf sie zugegangen ist, erklärt Michael Ahlers, der sich bei der Bürgerstiftung für das Fundraising verantwortlich zeigt. Eine Praxis, an der sich zunächst auch nichts ändern werde. "Grundsätzlich wären wir aber natürlich froh, wenn sich noch weitere anschließen."

Die Krise habe Menschen unterschiedlich stark betroffen, erklärt Wiese seine Entscheidung. Bei allem notwendigen physischen Abstand, sei es daher ein Geste des sozialen Zusammenrückens. Er verstehe jedoch jeden Händler, der die Senkung nutzt, um das eigene Geschäft wieder zu anzukurbeln. Für seine Kunde aber, da ist sich Björn Wiese sicher, sei es bei einem durchschnittlichen Umsatz von sechs Euro pro Kunde zu verschmerzen, wenn die Differenz nicht direkt an sie weitergereicht werde.