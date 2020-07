Bärbel Krämer

Bad Belzig Spiel und Spaß dominierten in der vergangenen Woche auf dem Spielplatz an der Hans-Marchwitza-Straße im Bad Belziger Wohngebiet Klinkengrund. Seit zwei Jahren bietet der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM), der in der Stadt für die Jugendarbeit verantwortlich zeichnet, dort seine KlinkenKids Treffen mit wechselnden Angeboten an.

Dieser Tage wurde im Rahmen der Sommerferiengestaltung eine ganze KlinkenKids Woche daraus.

In Zusammenarbeit mit der Arbeiterwohlfahrt (AWO) und der Diakonie konnten Ferienkinder im Alter von sechs bis elf Jahren fünf Tage lang sowohl am Vormittag als auch am Nachmittag Spiel und Spaß erleben, sich in kreativen Angeboten oder im Theaterspiel ausprobieren.

Allein am Montag, dem ersten Tag der KlinkenKids Woche unter Regie des CVJM, nahmen mehr als 50 Mädchen und Jungen unterschiedlichen Alters das abwechslungsreiche Ferienangebot an.

Sozialarbeiterin Anita Schneider freute sich über die Resonanz und zog ein durchweg positives Fazit. In diesem Zusammenhang sagte sie: "Von Vorteil ist, dass viele Kinder uns über die wöchentlichen KlinkenKids Treffen hier auf dem Platz schon kennen."

Nachdem über Wochen alle sozialen Kontakte infolge der Corona-Pandemie auf das Notwendigste, damit verbunden auch die Angebote der Jugendarbeit, beschränkt waren, hatten die Mädchen und Jungen jetzt um so mehr Freude an der gemeinsame Ferienspielzeit. "Wir hatten während der Coronazeit auch versucht, über Briefe mit den Kindern weiter Kontakt zu halten", so Anita Schneider rückblickend.

Das Team der Sozialarbeiter des CVJM unterstützten am Montag auch Ronja Schmidt und Tamina Weilandt aus Bad Belzig. Die beiden 13-jährigen Mädchen, die sonst die Angebote im Jugendladen nutzen, waren als Helferinnen vor Ort dabei.