Th. Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) Pfarrer Philipp Mosch von der St. Gotthardt- und Christuskirchengemeinde informiert: "Die familiäre Kita ‚Regenbogen‘ hat noch freie Plätze für Kinder ab 2,5 Jahren." Das neue Kita-Jahr beginnt nach der Sommerschließzeit am 10. August 2020. Die evangelische Kindertagesstätte in Trägerschaft der St. Gotthardt- und Christuskirchengemeinde wartet mit einem schönen und weitläufigen Außengelände in der Thüringer Straße 9 in der Walzwerksiedlung am Quenz auf – und mit einem historischen Gebäudekomplex, errichtet vom bedeutenden Architekten der Bauhaus-Zeit Otto Bartning. Derzeit werden hier 18 Kinder von drei Erzieherinnen betreut; innerhalb des nächsten Kitajahres strebt die Kita eine Erweiterung auf 24 Kitaplätze an – mit mehr Platz für die Kinder.

Die Kita ist wochentags von 6.30-16.30 Uhr offen und alle sind willkommen – unabhängig von der Religionszugehörigkeit. Interessierte Eltern wenden sich an Kitaleiterin Yvonne Pollähn unter Tel. 03381-302889. Infos auch unter www.gotthardtkirche.de

