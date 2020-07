Silvia Passow

Schönwalde-Glien/OT Siedlung Es liegt eine sommerliche Ruhe am Waldrand, gleich neben der Grundschule in Schönwalde-Siedlung. Das leise Knacken verrät den quirligen Rotrock, rasch erklimmt das Eichhörnchen den Baum neben dem Teich. Kritisch schaut es von einem der oberen Äste herab. Juliane Manthei steht am Fuß des Baumes, sieht hinauf, lächelt. "Das sind die Momente, die auch die Kinder lieben", sagt sie. "Wenn Tiere vorbeikommen und wir sie beobachten können."

Die Kinder sind derzeit in den Ferien und auch davor war es still in Schule und Schulgarten. Corona-Ruhe, im Schulgarten verhinderte sie ein Vorankommen. Den Schulgarten gibt es schon sehr viel länger, sagt Manthei. "Nur war er nicht mehr so richtig genutzt worden. Wir haben uns gedacht, dass dies schade ist und wollten das ändern", erklärt die 34-Jährige weiter. Wir, das ist die Initiative "Schönwalde im Wandel". Die Mitglieder der Initiative setzen auf Umweltschutz und gute Nachbarschaftsbeziehungen.

Gemeinsam nicht die Welt retten, sondern erst mal das eigene Umfeld bestärken, ist der Ansatz. So nahm sich die Initiative auch des Schulgartens an, erzählt Manthei. Besser gesagt, eine der Frauen aus der Initiative. Manthei schloss sich ihr an und als die Mitstreiterin das Projekt Schulgarten nicht mehr stemmen konnte, übernahm sie es ganz. Eine verantwortungsvolle Aufgabe, die die berufstätige Mutter zweier Söhne übernommen hat. Seit dem Frühjahr letzten Jahres ist Manthei dabei, dem Schulgarten zu neuer Pracht und Blüte zu verhelfen.

Es stehen Beete auf dem schattigen Gelände, der Teich ist von Gräsern und wunderschönem Baumbestand umgeben, aber nur halb mit Wasser gefüllt. Ein kleiner Himbeerstrauch präsentiert seine leuchtend roten Früchte. Manthei würde hier gern mehr Obst und Gemüse anbauen. Das würde den Kindern bestimmt gefallen, sagt sie. Doch der waldige Boden und die schattenspendenden Bäume dürften dem Plan entgegenstehen, fügt sie hinzu. Eigentlich hätte es in diesem Frühjahr hier groß losgehen sollen, doch, das allgegenwärtige Corona-Virus machte einen Strich durch die Rechnung. Nun hofft sie, dass die Schüler der Schulgarten-AG nach den Ferien wieder in den Schulgarten dürfen. Denn es gibt viel zu tun.

Die Kinder hatten mit Manthei begonnen Hochbeete aus Weidenholz zu bauen. Zwei stehen nun da und Manthei überlegt, wie man die schönen Beete in Form von Schiffchen wohl dicht bekommen könnte. Denn Achtung: Der Schulgarten ist plastikfreie Zone, Folien fallen da schon mal aus. Der Schulgarten, sagt Manthei, solle naturnah gestaltet werden, Gärtnern im Einklang mit der Natur, das ist es, was Manthei an die Kinder weitergeben möchte.

Dafür plant die engagierte Schönwalderin insektenfreundliche Blumen zu pflanzen. Wenn sich die Sache mit dem Obst- und Gemüse-Anbau einschränkt, könnte dies eine gute Alternative sein. Tiere beobachten mögen die Kinder sehr, sagt Manthei. Im Winter, wenn der Garten ruht, hatten die Kinder ein Futterhäuschen für Eichhörnchen gebaut. Sie hatten Meisenringe selbst hergestellt und an die Bäume gehangen. Plastikfrei, versteht sich. Die Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren seien sehr robust und sehr neugierig, sagt Manthei weiter. Robust, weil sie kaum ein Wetter von einem Aufenthalt im Schulgarten abhält. Neugierig, weil sie oft wenig Scheu zeigen. Und es sei erstaunlich, wie viel manche Kinder schon wüssten. "Im letzten Jahr hatte wir am Teich Liebellenlarven gefunden", sagt Manthei. Einige Kinder hätten sofort gewusst, was das ist und es den anderen erklärt.

Die AG Schulgarten hat zwei Gruppen, zu jeder Gruppe gehören 14 Kinder, die nicht gern mit Stift und Zettel arbeitet, wie sie sagt. Die Kinderbuch-Bibliothekarin Manthei bringt gern Bücher mit, lässt gemeinsam entdecken und erkunden und werkeln. "Die Kinder werden mit den Werkzeugen eingewiesen und sind wahnsinnig stolz, wenn sie selbst etwas geschaffen haben", sagt sie. Dabei muss nichts gelingen. "Hier darf auch mal was schiefgehen", sagt sie. Und: "Nicht alles muss zielführend sein. Nicht alles muss zweckdienlich sein", sagt Manthei. Die Kinder dürfen hier, sie müssen nicht.

Manthei würde sich über Unterstützung für die Schulgarten AG freuen. Die ehrenamtliche Tätigkeit erfordert ein hohes Maß an Einsatzfreude und muss verlässlich ausgeführt werden. Schließlich verlassen sich Eltern und Schule, und nicht zuletzt die Kinder, auf die Schulgärtner. Das Alter ist egal, jemand mit alten Gärtnerwissen wäre wunderbar, sagt Manthei. Wichtig, es geht hier um naturnahes Gärtnern, es kommen keine Pestizide zum Einsatz.

Auch über Pflanzenspenden und unbehandeltes Holz zum Bauen würde sie sich freuen. Manthei bittet darum vor einer Spende Kontakt zur Initiative "Schönwalde im Wandel" aufzunehmen. Das geht online auf schoenwaldeimwandel-wordpress.com.