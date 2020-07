Amy Walker

Sylt (MOZ) Auf Sylt geboren, in einem Pelzgeschäft aufgewachsen, die bizarren Extrawünsche der Schönen und Reichen hautnah miterlebt: Das ist die Geschichte, die Susanne Matthiessen in ihrem Buch "Ozelot und Friesennerz" erzählt. Es geht um eine verrückte, einzigartige Kindheit in den 1960er und 1970ern auf der norddeutschen Insel, wo ein Kind mal drei Wochen lang entführt wurde, um dann von einem Bürgermeister und Kriegsverbrecher gerettet zu werden. Die Story ist aber fast nur nebensächlich, weil Matthiessen sich an ihre Entführung nicht mehr erinnert. Viel mehr geht es um krassen Kapitalismus und den Anfang vom Ende.

Auf Sylt gibt es heute keine Geburtsstation mehr. Friesisch spricht auf der Insel fast niemand mehr. Sowieso können sich die Sylter das Leben auf ihrer eigenen Insel nicht mehr leisten, völlig aufgekauft von Feriengästen und Zweitwohnungsbesitzern. Das Geschäft, von dem Susanne Matthiessens Familie jahrzehntelang gelebt hat, ist ebenfalls quasi ausgestorben: ein Pelzgeschäft, welches mit den Fellen mittlerweile vom Aussterben bedrohter Tiere das große Geld machte.

Die Erlebnisse der "Goldenen Generation", wie Matthiessen sie nennt, kommen aus einer Zeit, in der alles möglich schien. Der Boom auf Sylt brachte unglaublichen Wohlstand mit sich: Die Reichen übertrumpfen sich gegenseitig mit dem, was sie sich leisten können – die Geschichte eines Bikinis aus Ozelot-Pelz ist nur ein Beispiel. Mit unter gemischt sind die Momente der wahren Sylter Kultur; der schräge Onkel, der nur auf Friesisch erzählt; die Feste, auf denen immer weniger echte Sylter auffindbar sind; die Kinder, die mit zwölf Auto fahren lernen; die Frauen, die völlig unbeeindruckt vom Patriarchat diese Insel alleine am Laufen halten.

Ob Susanne Matthiessen die Insel und die Insulaner am Ende liebt oder hasst, bleibt offen. "Ich bin und bleibe Mitglied einer bizarren Schicksalsgemeinschaft", schreibt sie. Der Versuch zu entkommen, sei gescheitert, die Übriggebliebenen sind gebunden an ihr gemeinsames Schicksal: Sie sterben aus. "Ozelot und Friesennerz" bleibt uns als ein Zeitzeugenbericht aus dem Herzen dieser kuriosen Gemeinschaft erhalten.

