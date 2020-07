MOZ

Ostprignitz-Ruppin Mehrere ältere Menschen in Ostprignitz-Ruppin sind am Freitag von Telefonbetrügern angerufen worden. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler gaben sich die Täter als Polizisten oder Bankangestellte aus. Die Senioren wurden aufgefordert, ihre Ersparnisse von Geldinstituten zu holen oder das zu Hause gelagerte Ersparte an Personen zu übergeben, die das Geld abholen kommen. Das Geld solle dann auf Unregelmäßigkeiten geprüft werden und die Anrufer gaukeln vor, dass das Geld im Anschluss zurückgebracht würde. Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei hatten die Täter in zwei Fällen Erfolgt und erbeuteten so mehrere zehntausend Euro.

Die Polizei weist deshalb darauf hin: Richtige Polizeibeamte werden niemanden auffordern, Geld abzuheben und den Polizisten zu übergeben.Wenn nach Geld gefragt wird, sollte man immer misstrauisch sein. Niemand sollte sich einschüchtern oder unter Druck setzen lassen. Laut der Polizei sind die Täter in vielen Fällen rhetorisch sehr geschult und werden versuchen, ihre Opfer in längere Gespräche zu verwickeln. Die Ermittler raten, das Telefonat sofort zu beenden und sich nicht weiter vermitteln zu lassen.Auch sollten am Telefon keine weiteren Ziffern oder Nummern gedrückt werden.Alle Informationen, die der Anrufer mitteilt, kann der Täter irgendwo anders ausgespäht haben. "Die Kenntnis über persönliche Daten ist kein Indiz dafür, dass es sich um eine berechtigte Person handelt, die bei Ihnen anruft", so die Polizei. Sie rät außerdem dazu, anschließend sofort die 110 oder einen Angehörigen oder Vertrauten anzurufen. Zudem sollten niemals Geld oder Wertsachen ausgehändigt werden.

Da die Polizei davon ausgeht, dass die Betrüger die Daten aus dem Telefonbuch erlangen, wird empfohlen, sich aus dem Telefonverzeichnis löschen zu lassen und sogar um Zuteilung einer neuen Telefonnummer bei dem jeweiligem Anbieter zu bitten.