dpa

Berlin (dpa) Die rot-rot-grünen Senatoren in Berlin sowie ihre Staatssekretäre sind nicht alle anlässlich ihrer Ernennung auf eine frühere Zusammenarbeit mit der DDR-Stasi überprüft worden. Das geht aus einer Antwort der Senatskanzlei auf eine parlamentarische Anfrage des FDP-Abgeordneten Marcel Luthe hervor, über die zuerst die Zeitunhgen „Bild“ und „B.Z.“ berichteten.

Demnach wird für Regierungsmitglieder, die schon früher wegen anderer Positionen in der Politik oder im öffentlichen Dienst von der Stasi-Unterlagenbehörden überprüft wurden, „nicht zwingend“ eine nochmalige Untersuchung in Auftrag gegeben. In anderen Fällen sei eine Überprüfung eingeleitet worden, aber noch nicht abgeschlossen. Das betrifft etwa Staatssekretäre, die nicht schon 2016, sondern später ins Amt gekommen sind. Und: Wieder andere Senatoren oder Staatssekretäre können wegen ihre Alters nicht für das DDR-Ministerium für Staatssicherheit (MfS) gearbeitet haben.

Luthe äußerte sich verwundert, dass nicht alle Regierungsmitglieder in dieser Legislaturperiode auf eine Stasi-Mitarbeit überprüft wurden. Schließlich könnten in den Akten im Laufe der Jahre auch neue Erkenntnisse auftauchen.

Der FDP-Politiker verwies zudem auf einen Beschluss des Abgeordnetenhauses vom März 2017, mit dem das Parlament den Senat aufgefordert hatte, „weiterhin dafür zu sorgen, dass sich die Mitglieder des Senats sowie die Staatssekretärinnen und Staatssekretäre auf eine hauptamtliche oder inoffizielle Tätigkeit für das Ministerium für Staatssicherheit/Amt für Nationale Sicherheit überprüfen lassen“.

Ebenfalls im März 2017 hatte die Senatskanzlei auf Anfrage der FDP mitgeteilt: „Die vom Regierenden Bürgermeister von Berlin angeordnete Überprüfung aller Senatorinnen und Senatoren nach dem Stasi-Unterlagen-Gesetz durch den Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR ist abgeschlossen. Es haben sich keine Hinweise auf Tätigkeiten feststellen lassen.“ Das gelte auch für die Staatssekretäre. Dadurch war der Eindruck entstanden, dass seit Beginn der Legislaturperiode 2016 alle Regierungsmitglieder überprüft wurden.