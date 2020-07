Th. Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) Jahrhunderte lag die Sankt-Annen-Straße im Dornröschenschlaf, galt als Adresse der kleinen Leute, wenngleich sie schon immer eine Lebensader der bis 1715 selbständigen Neustadt Brandenburg war – ob nun in Richtung des einst wichtigen Klosters in Lehnin, nach Potsdam als Residenzstadt der Könige von Preußen oder gen Spandau, wo sich Spree und Havel verbinden. Zu jenen, die den Wert der ungewöhnlich breit angelegten St. Annen-Straße frühzeitig erkannten, zählt Bildungsreformer Friedrich Eberhard von Rochow – entstammend einem seit dem 11. Jahrhundert in der Mark Brandenburg ansässigen Adelsgeschlecht. 1734 als Sohn eines preußischen Staatsministers und einer Geborenen von Görne in Berlin auf die Welt gekommen, lernte er frühzeitig die Wiege der Mark Brandenburg kennen – beim zweijährigen Besuch der Ritterakademie am Dom zu Brandenburg. Nach einer militärischen Laufbahn lebte er auf seinen Gütern seine Begeisterung für Landwirtschaft und Wissenschaft aus, bemerkte schnell, dass ertragreicheres Wirken gebildete Bauern und Arbeiter voraussetzte, weswegen er 1773 auf seinem Reckahner Gut eine Dorfschule gründete, die zur Musterschule avancierte und der jeweils eine auf Rochows Gütern in Göttin und Krahne folgten. Seinen einstigen Schul-Ort Brandenburg hatte er indes für ein Stadtpalais auserkoren. Zwei Jahre bevor sich die Familie von Rochow ein Stadtpalais in Berlin zulegte (wo sie gern die Winter verbracht haben soll), war 1789 ein solches in Brandenburg an der Havel entstanden – und zwar 1789 an der Ecke Sankt-Annen-Straße und Deutsches Dorf. Der barock anmutende Dreigeschosser mit hohem Mansardendach gilt unter Fachleuten als Brandenburgs großzügigster Wohnungsbau, zumal die "St. Annenstraße" zu jener Zeit noch meist zweigeschossig bebaut war.