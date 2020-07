Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Auf dem Gewerbegebiet am Hafen ist das Grundstück schon abgesteckt und vermessen. Nahe der Getreidesilos von Agravis will das Unternehmen Bio-Lutions aus Hamburg ein Werk errichten, das aus Pflanzenresten kompostierbare Verpackungen hergestellt. Noch diesen Herbst ist der Baubeginn für eine erste Ausbaustufe des Werkes geplant.

Die Vorbereitungen des Neubaus sind bereits weit gediehen. Die Firma hat das Grundstück für das Werk schon gekauft und sich angrenzende Flächen für Erweiterungen gesichert. Die Baugenehmigung der Stadt liegt bereits vor. 30 Arbeitsplätze sind in der ersten Ausbausstufe vorgesehen. 2021 sollen sie mit der Produktion der Öko-Verpackungen starten. Eine zweite Ausbaustufe soll parallel dazu vorbereitet werden und 2022 die Produktion aufnehmen. Dann rechnet die Firma mit 180 Arbeitsplätzen.

Mehrere Jahre geforscht

Bio-Lutions ist schon mehrere Jahre in Schwedt und betreibt Forschung und eine Testproduktion in der ehemaligen Hartmann-Halle. Gemeinsam mit Richard Hurding von der Firma Zelfo wird an der Zusammensetzung und Verarbeitung von Bio-Verpackungen aus Faserstoffen geforscht. Beim Fachkräftebedarf kann Bio-Lutions auf ehemalige Mitarbeiter der Firma Hartmann hoffen. Für den Produktionsstandort Schwedt sprach nach Überzeugung von Andreas Preuße von Bio-Lutions eindeutig, dass es hier Erfahrungen mit der Produktion von Eierverpackungen aus der Cellulose, von Altpapier gab. "Derzeit haben wir zehn Mitarbeiter beschäftigt, die meisten stammen von der Firma Hartmann, die ihre Produktion nach Ungarn und Kroatien verlegt hat. Das Knowhow aber ist noch hier und wir wissen, dass sich viele ehemalige Mitarbeiter, die jetzt in anderen Berufen arbeiten, eine Rückkehr wünschen", so Andreas Preuße. Sein Namensvetter Helmut Preuße, früherer Chef der Schwedter Stadtwerke, hat die Ansiedlung als Berater und Dienstleister für den Hafenbetreiber Stadtwerke eingefädelt. Helmut Preuße ist froh, dass es gelang, die Firma für die Investition in Schwedt zu gewinnen. "Das ist eine innovative Geschäftsidee, nachhaltige Verpackungslösungen zu entwickeln, die langfristig Plastik ersetzen können", sagt Helmut Preuße. Spätestens im September soll auf dem Gelände des Hafens die Grundsteinlegung für die Produktionshalle stattfinden.

Verpackung ohne Plastik

Die Idee von Bio-Lution ist, Verpackungen aus Pflanzenresten herzustellen, die nicht für die Nahrung oder Energiegewinnung benötigt werden. Genutzt werden soll dafür die Faserstruktur der Pflanzen, die sich unter bestimmten Bedingungen aufschließen lässt und eine haltbare Verbindung mit anderen Stoffen ermöglicht. Der Produktionsprozess ähnelt dem des Papierschöpfens. Aus dem Faserbrei wird eine Verpackungsform unter hohem Druck gepresst und getrocknet. So können Ostschalen, Teller, Blumentöpfe, Burger-Behälter entstehen, komplett ohne Plastik. Elektrische Haushaltsgeräte können formstabil verpackt werden. Die Autioindustrie hat Bedarf für bestimmte Formteile angemeldet. Die genaue Kombination und Verarbeitung der Faserstoffe ist das Betriebsgeheimnis.

In Indien produziert Bio-Lutions bereits Einweggeschirr aus Agrarresten und in Thailand ist die Aktiengesellschaft aktiv. In Schwedt ist zunächst die Produktion von Verpackungen geplant.