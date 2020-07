Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Barnims Landrat Daniel Kurth appelliert in der anhaltenden Corona-Pandemie an alle Urlaubsrückkehrer aus Risikoländern, sich unverzüglich bei Gesundheitsamt der Kreisverwaltung zu melden und so verantwortungsvoll ein Ansteigen der Infektionszahlen zu verhindern.

Nach der aktuell gültigen "Quarantäneregelung des Landes Brandenburg für Ein- und Rückreisende" würden Urlauber dazu verpflichtet seien, eine 14-tägige Quarantäne einzuhalten, sofern sie aus einem Risikoland einreisen. In dieser Zeit dürften sie weder die Wohnung verlassen noch Besuch von Personen empfangen, die nicht zum Hausstand gehören, betont der Landrat. Über die Risikoländer informiert das Robert-Koch-Institut in seinem Internetauftritt. Für eine mögliche Befreiung von der Quarantäne werde ein ärztliches Zeugnis in deutscher oder englischer Sprache benötigt, das bestätigt, dass aktuell keine COVID-19-Symptome vorliegen und ein Test auf SARS-CoV-2 negativ ist. Der Test darf dabei nicht älter als 48 Stunden sein. Nicht alle ausländischen Tests werden anerkannt. Auch hierfür gibt es auf der Homepage des Robert-Koch-Institutes eine Länderliste. Zeugnis und Test müssen privat finanziert werden.

"Gerade in diesem herausfordernden Jahr freuen sich viele Barnimerinnen und Barnimer besonders auf die Urlaubszeit" betont der Landrat. Die Anzeigepflicht könne dazu beitragen, einen zweiten Lockdown zu verhindern,, hebt er hervor.