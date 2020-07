Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (MOZ) Nicht mehr auffindbarer "Gartenbauservice und Steinreinigung" in Frankfurt (Oder) verlangte 620 Euro von Rentner-Paar.

Seit 14 Tagen blockieren die Säcke mit Grünschnitt nun schon seine Einfahrt in der Bergstraße, erzählt Johannes Schnabel wütend. Mit dem Angebot von "Gartenbauservice und Steinreinigung", das ihm Ende Juni ins Haus flatterte, nahm das Unglück seinen Lauf. "Meine Hecke im Garten musste beschnitten werden", erzählt der Rentner. Da kam ihm die Sonderaktion mit "30 Prozent Rabatt auf alle Arbeiten" und "5 Jahre Garantie auf unsere Arbeiten" gerade recht.

Am 2. Juli besichtigte der Inhaber, "Herr Angel", die Hecke und wollte für Schnitt und Entsorgung 620 Euro von Schnabel haben. Nach dem Hinweis auf die Rabattaktion sollte dieser noch 430 Euro zahlen. "Für eine zehn Meter lange Hecke, die in der Höhe um einen Meter gekürzt werden sollte, war mir der Preis immer noch zu hoch", berichtet der Frankfurter. Schließlich einigten sich beide auf 250 Euro.

Mit drei Kollegen, darunter zwei Jugendlichen, kam der Firmen-Betreiber am 4. Juli in die Bergstraße. Bereits nach einer halben Stunde forderte "Herr Angel" die Bezahlung und ein Trinkgeld für "seine Jungs". Nach einer weiteren Stunde war die Hecke kürzer, der Verschnitt in Säcke gefüllt. Schnabel bezahlte die 250 Euro in bar. Er könne die Säcke erst am darauf folgenden Montag abholen, so der Chef. Eine Woche verging, niemand meldete sich bei Schnabel. "Auf viele Anrufe meinerseits erklärte er mir, er habe kein Auto und auch keine Zeit", sagt der Rentner. Er solle die Säcke doch selbst entsorgen und Angel bringe ihm dann 20 Euro vom bereits gezahlten Betrag wieder. Das lehnte Schnabel ab. Ab dann ging beim "Gartenbauservice und Steinreinigungsbetrieb" nur noch der Anrufbeantworter ran.

"Ich bin zurzeit nicht erreichbar..." schallte es auch der MOZ entgegen, als sie die Firma kontaktieren wollte. Und das tagelang. Die Suche nach der Frankfurter Adresse – Schubertstraße 66 – gestaltete sich gleichermaßen schwierig bis unmöglich, da es im Gewerbegebiet nahe der Deponie Seefichten keine Firma dieser Art gibt.

Masche bei Experten bekannt

"Diese Masche mit Garten- und Reinigungsleistungen haben wir immer wieder in der Beratung", sagt Katarzyna Trietz, Chef-Juristin bei der Brandenburger Verbraucherzentrale. Die Angebote "rund ums Haus" erfolgten von unterschiedlichen Betrügern, aber stets mit einem ähnlichen Muster. Ältere Menschen seien zumeist die Zielgruppe, am Anfang werden hohe Summen verlangt, die Opfer sollen bar zahlen und am Ende ist niemand mehr zu erreichen – das Geld ist weg.

Die Leistungen nur bei wirklichem Bedarf bestellen, rät Trietz zur Prävention gegen Betrug – und sich nicht von Rabatt-Aktionen oder sehr freundlichen Mitarbeitern blenden lassen. "Kostenvoranschläge von verschiedenen Firmen können ebenso zu seriösen Angeboten verhelfen", meint die Beraterin. Auch sei eine Rechnungsnummer für die Bezahlung wichtig. Diese fehlte auch auf der Rechnung von Schnabel. Allerdings scheint die Betrugsstrategie gut geplant zu sein – mit ausgedruckten Werbe-Flyern, falscher Frankfurter Adresse sowie einer einer fingierten Rechnung. Glücklicherweise habe er letztendlich "nur" 250 Euro bezahlt, sagt der Rentner. Die sechs vollen Säcken mit Heckenschnitt muss er nun wohl selbst entsorgen, was natürlich Arbeit mache und Geld koste. Den Rat der Verbraucherexpertin will er beherzigen und jetzt Kostenvoranschläge miteinander vergleichen.