Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Nach dem Starkregen in der vergangenen Woche stieg der Wasserspiegel im Boddensee bedrohlich an, die Brückenbauwerke drohten beschädigt zu werden. Das Wasser konnte nicht ablaufen, weil eine Biberfamilie in der Briese zwischen dem See und der Sacco-Vanzetti-­Straße einen Damm gebaut hatte. "Nach Rücksprache mit der Wasserbehörde und dem Naturschutzamt beim Landkreis haben Mitarbeiter des Wasser- und Bodenverbands ‚Schnelle Havel’ 20 Zentimeter des Damms abgetragen, damit das Wasser besser abfließen kann", erklärt Hilmar Schütte. Seitdem sinkt der Wasserspiegel wieder. Unter den Fußgängerbrücken ist jetzt wieder eine handbreit Luft.

Die Biber haben ihren Damm noch nicht wieder aufgestockt. "Wir beobachten die Situation", so Schütte. Der Landkreis Oberhavel prüft derzeit auf Antrag der Gemeinde Birkenwerder, ob ein sogenannter Bibertäuscher eingebaut werden kann (wir berichteten). Dabei handelt es sich um ein langes Rohr, das auf dem Bachbett durch den Damm gelegt wird, sodass das Wasser kontinuierlich abfließen kann – unabhängig da­von, wie fleißig der Biber ist.