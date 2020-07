Jürgen Liebezeit

Oberhavel (MOZ) Das war offenbar schwer. Kein Leser hat bei unserem jüngsten Naturrätsel die richtige Lösung für die gesuchte Libelle gefunden. Für den Libellen-Experten Ludwig Quandt aus Birkenwerder war die Bestimmung dagegen kein Probleme. "Das ist ein Spitzenfleck-Weibchen", sagte er nach Vorlage des Fotos, das Egon Homer in Schildow gemacht hat. "Das Männchen entwickelt wenige Tage nach dem Schlupf eine leuchtend blaue Wachsbereifung auf dem Hinterleib, das Weibchen bleibt bräunlich. Man kann auf dem Foto auch gut den kleinen rauchigen Fleck in der Flügelspitze erkennen, der dieser Libelle den Namen gibt", erläutert Quandt die Bestimmungsmerkmale.

Diese Libellenart entwickelt sich vorwiegend in langsam fließenden Gewässern und ist in Brandenburg noch relativ häufig. "Allerdings ist der sehr viel häufigere Vierfleck den Spitzenfleck-Weibchen ähnlich. Dieser hat schwarze Flecken an der Flügelbasis und in der Mitte der Flügel, Männchen und Weibchen sehen gleich aus", warnt Quandt vor Verwechslungen. Insgesamt stellt er dieses Jahr leider eine sehr viel geringere Anzahl von Libellen fest. "Wahrscheinlich sind die trockenen Sommer der vergangenen Jahre daran schuld", mutmaßt er.

Das Foto für unser neues Naturrätsel kommt aus Hennigsdorf. Manfred Reiß konnte den oben abgebildeten Prachtkerl Anfang Juli auf der Spitze der höchsten Konifere in seinem Garten fotografieren. "Ich finde seinen majes­tätischen Anblick sehr interessant. Leider finde ich nicht die Bezeichnung seiner Art. Google weiß auch nicht alles!", teilt er mit. Wer bei der Bestimmung des gesuchten Vogels helfen kann, schickt seine Lösung einfach per E-Mail an lokales@oranienburger-­generalanzeiger.de.

Wenn auch Sie ein unbekanntes Tier oder eine unbekannte Pflanze fotografiert haben, aber nicht bestimmen konnten, können Sie uns gerne ein Foto mit Angaben zum Lebensraum oder der Fundstelle an die oben genannte E-Mail-Adresse schicken. Unsere Leser können bestimmt helfen.