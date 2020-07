Spaß am Abend: Anja Tilgner (im Wurf) und Sieglinde Czok zählen zu den Initiatoren des Boccias in Wustrau. Der Zulauf übersteigt die kühnsten Erwartungen, daher wird in den kommenden Wochen an mehreren Tagen auf einem Seitenterrain des Sportplatzes gespielt. © Foto: Matthias Haack

Matthias Haack

Wustrau (red) Zugegeben. Es war eine Idee, die während einer Feier unter Freunden und Bekannten geboren wurde. Dass sie drei Jahre später nicht nur profan zum Leben erweckt wurde, sondern auch den Geschmack vieler trifft, das überrascht schon. Was 2017 auf jener Feier leichtfertig dahingesagt wurde, das weckte allerdings das Interesse von einem Sportenthusiasten. Zudem forcierte ein flotter Spruch die Bemühungen, eine Gruppe von Boccia-Spielern in Wustrau zu gründen. "Boccia macht sexy." Und hätte nicht rein zufällig der Chef eines Sportvereins persönlich dem Gründungskomitee angehört, wäre die Schnapsidee vielleicht in die Rubrik "ein Gläschen zuviel" versunken. Aber Ingo Lamprecht ließ nicht locker.

Im vorigen Jahr packte er an. Er suchte und fand mit Anja Tilgner eine, die federführend mithelfen wollte. "Ich hätte nie gedacht, dass das mal Realität werden kann", sagt die Chefin der Boccia-Spieler. "Mit dieser Resonanz war wirklich nicht zu rechnen. Als zum Auftakt so viele kamen, dachte ich: Mich tritt ein Pferd. Ich bin sehr gespannt, wie viele nun beibleiben", gibt sich Anja Tilgner neugierig.

Pläne wurden 2019 entworfen, Kontakte geknüpft, Chancen auf Fördermittel unter der Hoheit eines Sportvereins gecheckt. Baustart im Herbst. Im Januar wurde die kleine, feine Anlage soweit fertig gestellt, dass alle dem ersten Wurf entgegen fieberten. Lange. Mehr als fünf Monate. Corona torpedierte die Zeitschiene. Aber kaum endete das erste Halbjahr und wurden die Beschränkungen gelockert, ging es los. Montag, 6. Juli. "Zum ersten Treffen kamen immerhin 16 Leute", setzte Ingo Lamprecht ein breites Lächeln auf. Regelkunde stand an und ein Beschnuppern. Auch erste Partien.

Zwei Bahnen liegen am Eingang gegenüber der inzwischen abgesperrten Parkzone aus Richtung Schule, dem Haupttor des Frank-Jeske-Sportplatzes. 15 Meter lang, drei Meter breit sind die Spielflächen. Der graue Splitt wird eingefasst von einem Hochbord und dreiseitig von Feldsteinen. Ein langes und ein kurzes rechtwinklig gesetztes Geländer sorgen fürs mögliche Abstützen des Oberkörpers am Spielfeldrand. An der Nordseite wird der Zaun des Sportplatzes als Abgrenzung genutzt. Etwa 1 500 Euro sind an Materialkosten in die neueste Anlage des TSV Wustrau geflossen. Ein versiertes Vereinsmitglied brachte sich ein, um die Bodenarbeiten fachmännisch zu erledigen. Das ist alles an Investitionen.

Der zweite Trainingsmontag: Keine 30 Meter entfernt – vier Vierbeiner weiden in aller Ruhe auf der leichten Anhöhe hinter den Spielfeldern. Es riecht ab und zu nach Pferd. Frischer Rückenwind sorgt in der schattigen Startzone beim Boccia für kühle Momente. Dagegen liegt die Spielzone in praller Sonne. Jedenfalls am Montag dieser Woche, als am späten Nachmittag vier Frauen den Trainingstag eröffnen. "Wir mussten in Gruppen aufteilen", erklärt Lamprecht. "Sonst stehen zu viele rum. Heute wollen unsere Rentnerinnen starten."

Sieglinde Czok und Helga Stellmacher duellieren sich auf der Nordbahn, Annedore Etzien trifft auf der Südbahn auf Sandra Barvenic. Obwohl beide Kampfarenen nur durch eine Schnur getrennt sind, lassen sie sich doch völlig unterschiedlich bespielen. Harte Splittregionen werden von butterweichen durchsetzt. Mal hebt die beinahe ein Kilogramm schwere Kugel nach dem ersten Aufsetzen ab, mal versinkt sie und klebt im Untergrund fest. Oder das Gefälle im Mittelteil der Spielfläche lässt die Kugel immer wieder nach rechts abdriften. Läuft es ganz mies, dann rollt sie sogar über die Feldsteine ins Aus. "Ja sicher", gesteht Lamprecht, "nicht optimal. Wir werden den Untergrund wässern und dann nochmals mit dem Rüttler drüber." Wirkliche Aufreger sind das allerdings nicht. Hier hat jeder die gleichen Bedingungen.

Eine halbe Stunde ist vergangen. Ein Auto fährt zwischen Sportanlage und der inzwischen nur noch mit drei Pferden besetzten Weide vor. Margit Modrack und Martin Winkelmann stehen kurz darauf mit den Kugeln bewaffnet in der Startzone. Auch Karin Fischer und Anja Dörfel stoßen zur Trainingsgruppe. Anja Tilgner passiert die Pforte zum Sportplatz mit ihrem Fahrrad. Sie meldet sich allerdings erst für später an. Ihr Brot ist noch nicht durchgebacken. Eine halbe Stunde später ist das Brot fertig, der Ofen ausgestellt und nun darf auch sie Kugeln streicheln, um im Duell gegen Ingo Lamprecht aufzutrumpfen. Mit Erfolg. Der Chef hat zu kämpfen. Mit 0:4 liegt er zurück. Aber er dreht die Partie zum 10:7. "Bei uns bekommt ja der Verlierer einen ausgegeben", tröstet er die Abteilungsleiterin.

Für den Turn- und Sportverein bedeutet das Gründen seiner Boccia-Abteilung den nächsten Meilenstein. Bis auf 154 Mitglieder war der dörfliche Verein vor zwölf Jahren geschrumpft. "Das lag auch am Aufräumen, als Karteileichen rausflogen", erinnert sich der Vorsitzende. Seitdem geht es permanent bergauf. 243 TSV-Sportler sind es inzwischen. Damit ist Wustrau in der Top-Ten des Kreises zurück.Fußball, Tischtennis, Volleyball, Gymnastik und nun der Volkssport mit den glänzenden Kugeln, der sich für Jung und Alt gleichermaßen eignet.

Über zwei Monate will der TSV sein Schnupperangebot aufrecht erhalten. Sind es dann genügend, ziehen Lamprecht und Tilgner das nächste Ass aus dem Ärmel. Boccia kann auch in der Halle gespielt werden, wenn das Wetter die Trainingspläne durchkreuzt. Eine Sporthalle im Ort nutzt der Verein bereits, spezielle Matten und Kugeln könnten erworben werden. Und die Palette an Wettkämpfen ist gewaltig: Vereinsmeister als Einzel oder als Team sind denkbar, kategorisiert in Frau, Mann, Mixed oder Familie. Lamprecht scherzt: "Unser Bester wäre auch Kreismeister, weil es keinen anderen Boccia-Verein gibt." Mehr noch: Auch im Land Brandenburg betreten die Wustrauer Neuland. Bei der jährlichen Meldung an den Landessportbund sind Angaben zu Sportarten zu geben, auf die die Mitglieder verteilt sind. Boccia gibt es (noch) nicht. Dem TSV wurde geraten, seine Neuen unter "Sonstiges" zu führen. Übersetzt bedeutet das: Vereinsmeister gleich Kreismeister gleich Landesmeister.