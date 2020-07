Berlin (MOZ) Real Madrid, zum 34. Mal. So oft sind die Königlichen jetzt spanischer Meister. Sie haben wahrlich nicht hinreißend gespielt in der Primera División, profitierten aber von merkwürdigen Schiedsrichterleistungen, die ihnen einen abstrusen Elfmeter nach dem anderen zusprachen.

Vor allem aber nutzte Real die Schwäche des FC Barcelona aus. Barca ist leider nur noch ein Schatten seiner besten Pep-Guardiola-Zeiten. Ein – auch nicht jünger werdender – Lionel Messi ist halt nicht mehr genug. Barca irrlichterte nach der Coronapause durch die Liga, verlor irrwitzige Punkte gegen Nachzügler, die es sonst weggeschossen hätte.

Real Madrid spielte nicht viel besser, aber erfolgreich. Zehn, zum Teil allerdings sehr mühsame und glückliche Siege gelangen nach Corona. Eines ist jedoch klar: Die spanische Liga hat nicht nur wegen der fehlenden Zuschauer an Glanz verloren in dieser Saison. Das liegt auch daran, dass vermeintliche Kontrahenten wie Atlético Madrid und der FC Sevilla nicht mehr so auftrumpfen – vom darbenden FC Valencia, der nicht mal die internationalen Plätze erreichte, ganz zu schweigen.

Und was bedeutet das jetzt für die Endphase der Champions League? Wahrscheinlich gar nichts, da werden die Karten wieder völlig neu gemischt im Endturnier in Lissabon, wenn es denn stattfindet. Bayern München könnte schon im Viertelfinale auf den FC Barcelona treffen, und für Geistesblitze ist dieses argentinische Fußballgenie Lionel Messi immer gut, da heißt es aufpassen!