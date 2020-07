Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Über die Suche und eine möglichen Förderung von Erdgas in der Region wird heftigst gestritten. Wenn es aber darum geht, eine neue Erdgashauptleitung quer durch das Stadtgebiet und weiter Richtung Gransee zu verlegen, in das später womöglich das geförderte und aufbereitete Erdgas einzuspeisen, dann ist es nicht weit her mit der Beteiligung vor Ort. Erst kurz vor Beginn der Arbeiten im Bereich Zehdenick-Neuhof wurde die Stadtverwaltung Zehdenick informiert. "Es geht um die Erneuerung einer Erdgasfernleitung. Bauherr ist die Ontras VNG Gastransport GmbH. Hierzu erreichte uns am 9. März dieses Jahres ein Antrag auf eine Aufgrabegenehmigung. Diesem Antrag wurde stattgegeben", teilte Bürgermeister Bert Kronenberg (parteilos) am 29. April auf eine Anfrage dieser Zeitung mit.

Verwaltung spät informiert

Noch mehr überrascht wurde die Verwaltung über die Sperrung der damaligen L 214 (jetzt Kreisstraße) im Bereich des Bahnübergangs Neuhof. Eine Woche vorher sei die Stadtverwaltung über die Sperrung informiert worden, erklärte Fachbereichsleiter Fred Graupmann, nachdem sich Anwohner von Neuhof über die Sperrung beschwert hatten. Eine Verlegung der Gashauptleitung über die Straße sei nur unter Vollsperrung möglich, teilte das Unternehmen mit.

Dass die Leitung erneuert werden muss, egal ob die Leitung später auch für das womöglich in der Region geförderte Erdgas genutzt wird, steht für das Unternehmen außer Frage. Zurzeit hängen die Arbeiten beim Queren des Welsengrabens zwischen Gransee und Zehdenick fest, wo schon seit Wochen gearbeitet wird, was Auswirkungen auf den Verkehr auf der L 22 hat. Im Bereich der Baustelle gilt ein Tempolimit von 50 Stundenkilometern, wo sonst Tempo 100 erlaubt ist.

Die Ferngasleitung aus Stahl verläuft von Gransee über Zehdenick bis Stegelitz (Uckermark) und über eine Anschlussleitung weiter Richtung Prenzlau und versorgt die gesamte Region mit Gas. Sie wurde 1969 gebaut und hat einen Rohrdurchmesser von zirka 30 Zentimetern. Die Auswechselung sei erforderlich, um die Leitung zukunftsfest zu gestalten und auf den heutigen technischen Standard zu bringen, teilte Unternehmenssprecher Dr. Ralf Borschinsky mit. Denn dazu werde der betreffende Leitungsabschnitt vorher vom Gasstrom abgetrennt und gasfrei gemacht. Die Gasversorgung der Region sei während der gesamten Bauzeit mit Unterstützung der Netzbetreiber NBB und der Edis über alternative Transportwege sichergestellt. Das Unternehmen bat um Verständnis für diese Baumaßnahme, die das Gasnetz auch in der hiesigen Region nachhaltig zukunftsfest machen werde. "Denn Erdgas übernimmt eine tragende Rolle bei der Defossilisierung der Energiewirtschaft. Dies belegen erneut aktuellste Studien", betonte Unternehmenssprecher Borschinsky mit.

Biogasanlagen speisen ein

Die Ontras Gastransport GmbH ist nach eigener Darstellung ein überregionaler Fernleitungsnetzbetreiber im europäischen Gastransportsystem mit Sitz in Leipzig. Für den reibungslosen Erdgastransport der Kunden betreibt das Unternehmen zweitlängstes Ferngasnetz Deutschlands mit mehr als 7 500 Kilometern Leitungslänge und rund 450 Netzkopplungspunkten. Dabei vereine das Unternehmen als Partner die Interessen von Transportkunden, Händlern, regionalen Netzbetreibern und Erzeugern regenerativer Gase.

An das Ontras-Netz angeschlossen seien 22 Biogasanlagen, die jährlich knapp 20 Prozent des deutschlandweit erzeugten Bioerdgases einspeisen. Zudem speisen zwei "Power-to-Gas-Anlagen" Wasserstoff beziehungsweise synthetisches Methan ins Netz des Fernleitungsnetzbetreibers.