Bernau Bernau hat sich verändert. Die Stadt im Speckgürtel von Berlin ist ein begehrter Zuzugsort geworden. Rund 1000 Neubürger registriert Bernau pro Jahr. Die Einwohnerzahl hat die 40 000-Marke schon lange überschritten.

Weitere große Wohnungsbauprojekte, darunter ein neues Viertel an der Schwanebecker Chaussee mit 2000 Wohnungen, sind geplant.

Sie erwarten von Ihrem Wohnort mehr, als nur dort zu schlafen und zu essen? Sie wollen sich wohlfühlen? Die Stadt Bernau mit ihren acht Ortsteilen Birkholz, Birkholzaue, Birkenhöhe, Börnicke, Ladeburg, Lobetal, Schönow und Waldfrieden überzeugt mit üppiger Natur, einem aktiven Sportleben, einem vielfältigen Kulturangebot und zahlreichen anderen Möglichkeiten, seine Freizeit attraktiv zu gestalten. Das war so vor den vielen Einschränkungen, die die Corona-Pandemie seit diesem Frühjahr mit sich brachte, und wird auch dann so sein, wenn im Niederbarnim das Leben endlich wieder seinen gewohnten Gang nehmen kann.

Aber wie zufrieden sind Sie mit Bernau und dem Ort, in dem Sie leben? Ihre Antwort interessiert die Redaktion des Barnim Echo Bernau, die jetzt die groß angelegte Umfrage unter dem Titel "Mein Bernau" startet. Bewerten Sie dabei Ihr unmittelbares Lebensumfeld in unserer Umfrage. Auf dem Coupon sind elf Themenfelder aufgelistet, die mitSchulnoten von 1 bis 6 bewertet werden können. In einem extra Feld können Sie auch Ihre Wünsche für Ihren Wohnort eintragen.Senden Sie Ihren Coupon bis zum 7. August zurück. In unserer gleichnamigen redaktionellen Serie, die am 10. August beginnt, werten wir die Ergebnisse aus.

Unter allen Einsendungen verlosen wir drei Gutscheine von Wake & Camp Ruhlsdorf: einen Wasserski-Einsteigerkurs für zwei Personen, ein Wasserski-Ticket für zwei Stunden für zwei Personen und ein Wasserski-Ticket für eime Stunde für 2 Personen.