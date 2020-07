Berlin (MOZ) Ans Fliegen und Bahnfahren werden gerne verschiedene Maßstäbe angelegt. Während eine Verspätung beim Flieger hingenommen wird, muss sich der Schaffner Schimpftiraden anhören.

Während im Flieger Mini-Sitzplätze akzeptiert werden, muss im Zug der Vierer-Tisch her. Doch das Flugzeug ist nicht so gut und die Bahn nicht so schlecht, wie sie dargestellt werden. Das zeigt jetzt die Beschwerdeflut aufgrund der abgesagten Flüge und Bahnfahrten.

In vier von fünf Fällen ging es um Flüge. Wegen der ausgefallenen Reisen wollten die Kunden ihr Geld zurück. Die Airlines versuchten, die Passagiere mit Gutscheinen abzuspeisen. Dann beschloss die Politik: Verbraucher können sich das Geld erstatten lassen. Geduld müssen Passagiere weiter haben – bis das Geld fließt, kann es Wochen dauern.

Für die Bahn könnte das Werbung fürs ramponierte Image sein. Kunden konnten die Bahn auch zu schlimmsten Lockdown-Zeiten nutzen. Obwohl sie es nicht musste, gab sie Gutscheine aus. Passionierte Vielflieger wird der Staatskonzern damit nicht begeistern können, aber vielleicht den einen oder anderen Kritiker zum Schweigen bringen.