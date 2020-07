Jens Sell

Strausberg (MOZ) Die Krankenhaus Märkisch-Oderland GmbH steht vor ihrem nächsten Expansionsschritt: Im Oktober soll der Kreistag über den Erwerb des Krankenhauses Lutherstift in Seelow beschließen.

Die Geschäftsführerin der Krankenhaus GmbH, Angela Krug, berichtete am Donnerstagabend im Gesundheitsausschuss des Kreistages, der in ihrer Cafeteria tagte, dass das Evangelische Diakonissenhaus Berlin, Teltow, Lehnin als Träger-Stiftung das Lutherstift veräußern wolle. "Da liegt es für uns natürlich nahe, das Krankenhaus in der Kreisstadt in unsere Struktur einzugliedern", sagte Angela Krug.

Seit Anfang des Jahres sei sie mit dem Träger des Lutherstifts im Gespräch, auch mit dem Chefarzt und der Leitenden Pflegedienstleiterin ist schon gesprochen worden. Jetzt arbeiten Rechtsanwaltskanzleien für beide Seiten an einem großen Vertragswerk über den Asset-Deal. Das wird ein Verkauf zum Stichtag ohne alle Schulden und Verbindlichkeiten. Die Krankenhaus MOL GmbH werde eine Erwerbergesellschaft als Tochter gründen. Sachverständige ermitteln in den nächsten Wochen den Kaufpreis. Erste Gespräche mit den Zuständigen in der Landesregierung haben eine dauerhafte Perspektive für die Existenz der Seelower Klinik bestätigt.Angela Krug versicherte: "Sämtliche Mitarbeiter, die jetzt am Seelower Krankenhaus beschäftigt sind, haben eine berufliche Perspektive. Es droht niemandem ein Arbeitsplatzverlust."