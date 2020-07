Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Ein Stücke Vergangenheit steht noch, während wenige Meter weiter schon kräftig an der Zukunft gebaut wird: Am Bahnhof in Eisenhüttenstadt entsteht bis Dezember dieses Jahres ein komplett neuer Bahnsteig, der auch für Rollstuhlfahrer und Behinderte erreichbar ist.

Ein Rest der alten Bahnsteigüberdachung hat den Abriss bisher überstanden und steht noch im Bereich der Unterführung an der Beeskower Straße. "Das bauen wir auch noch zurück", sagt Kübra Korkutan, Projektleiterin vom Bahn-Baumanagement. Vorerst soll es Bahnreisenden zumindest etwas Schutz geben, wenn es regnet.

Denn die restlichen Teile der Bahnüberdachung liegen inzwischen neben den Bahngleisen auf dem Areal an der Glashüttenstraße. Sie werden wohl in der Schrottpresse landen. Wiederverwertet werden auch nicht die historischen Stützpfeiler. Lediglich für die beiden Wasserkräne, die noch aus der Zeit stammen, als Dampfloks unterwegs waren, und die Jahrzehnte an den Gleisen überstanden haben, haben sich Liebhaber gefunden.

Derweil wird der Bahnhof in Eisenhüttenstadt zukunfssicher gemacht. Bahnreisende können schon erkennen, wie der Bahnsteig 2, von dem sonst die Züge in Richtung Cottbus abfahren, komplett neu entsteht. Der Neubau entspricht nicht mehr der alten Lage sondern wird deutlich in Richtung Norden verschoben, erklärt Kübra Korkutan.

Das liegt auch daran, dass eine neue Unterführung entsteht, die auch im nördlichen Bereich, im Anschluss an die Bahnhofsgebäude verläuft. Auf der westlichen Seite, als auf der Seite im Bereich der Glashüttenstraße, sind die Dimensionen der künftigen Unterführung schon zu erkennen. Die Unterführung ist, wie bisher, zum einen über Treppen zu erreichen. Zum anderen – und dadurch wird die Barrierefreiheit hergestellt – über Fahrstühle. Bisher, so Kübra Korkutan sind zwei Fahrstühle fester Bestandteil des Projektes. Ein Fahrstuhl wird auf der Ostseite installiert, der andere in der Mitte der Unterführung, um von dort auf den Bahnsteig zu gelangen. Über den dritten Fahrstuhl werden noch Gespräche geführt. Es wird in jedem Fall so gebaut, dass die Anlage auch später noch ohne größeren Aufwand eingesetzt werden könnte. Die bisherigen Unterführung sind schon verfüllt (vom Bahnsteig zum Bahnhofsgebäude) oder werden im kommenden Jahr zurückgebaut (Beeskower Straße).

Rampe wäre zu lang

Eine Rampe, als Alternative zu den störanfälligen Fahrstühlen, um auf den Bahnsteig zu gelangen, wird es definitiv nicht geben. "Wir haben dafür keinen Platz", erklärt Bahn-Bauleiter Matthias Wernicke. Um die vorgeschriebene Neigung von sechs Prozent einhalten zu können, wäre ein Rampe von rund 80 Metern Länge erforderlich.

Bis Oktober soll der Bahnsteig zwei fertig sein. Die Arbeiten verlagern sich dann auf die gegenüberliegende Seite, wo der Bahnsteig dann komplett erneuert wird. Bis Dezember soll auch das abgeschlossen sein. Ab dann erreicht man die Züge über die neue Unterführung. Die neue Bahnsteigüberdachung wird erst im kommenden Jahr errichtet.