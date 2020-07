Ines Weber-Rath

Frankfurt (Oder) (MOZ) Wusste er, dass es sich um Falschgeld handelte oder ist er arglos gewesen und von einem Landsmann übers Ohr gehauen worden?

Um die Frage geht es in der Verhandlung am Amtsgericht Frankfurt (Oder) gegen einen 28-jährigen Polen, die in dieser Woche begann. Er ist der Geldfälschung und des In-Verkehr-Bringens von Falschgeld angeklagt.

Dass er am 16. September 2019, gegen 16 Uhr am Postbank-Schalter in der Logenstraße einen gefälschten 50-Euro-Schein gegen einen echten eintauschen wollte, steht fest. Der Schein war eingerissen und mit Teaserband zusammenge-klebt. "Den hätte mir im Laden keiner abgenommen", sagt der Angeklagte. Umstritten ist, wie er zu der falschen Banknote gekommen war.

Die Anklage geht davon aus, dass der gebürtige Słubicer, der seit drei Jahren in Frankfurt lebt, den gefälschten Geldschein in Polen bewusst an sich genommen habe. Er habe ihn für 30 Euro gekauft, heißt es in der von Staatsanwalt Gernot Baltes verlesenen Anklage. Doch das zu beweisen, erwies sich am ersten Verhandlungstag als unmöglich.

Die Polizisten, die von der Bankangestellten gerufen worden waren, die den 50-Euro-Schein als Fälschung identifizierte, hätten ihn "falsch verstanden", erklärte der Angeklagte zu Beginn der Verhandlung. Ein Dolmetscher sei nicht hinzu gezogen worden. Er verwies – vor Gericht mit Dolmetscherin – auf sein schlechtes Deutsch. Von 30 Euro und dem Kauf der "Blüte" sei nie die Rede gewesen.

Zwei Tage vor dem Bankbesuch sei in Słubice ein ihm unbekannter Pole auf ihn zu gekommen und habe ihn gefragt, ob er ihm den eingerissenen Geldschein umtauschen könne. Das habe er getan, dem Mann einen unbeschädigten (echten) 50-Euro-Schein dafür gegeben, legte der Angeklagte seine Version dar.

Die glaubten ihm weder der Staatsanwalt noch Richterin Martina Zimmermann und die beiden Schöffen. Auf die Frage des Staatsanwaltes, ob er sich den Schein nicht genauer angeschaut habe, sagte der junge Pole: Ja, er sei zerrissen gewesen. Aber eine Fälschung habe er nicht erkennen können. Während die Angestellte der Postbank als Zeugin erklärte, sie habe "sofort gemerkt, dass mit dem Schein was nicht stimmt" und die Prüfung veranlasst, erklärte die zu Rate gezogenen Bundesbank: Bei den Scheinen der Fälschungsklasse, zu besagte 50-Euro-Blüte gehört, handele es sich um ziemlich gute Fälschungen. Papier und Wasserzeichen wirkten "täuschend echt".

Zu denken gab dem Gericht die Aussage der Bankangestellten, sie habe den Kunden – der Pole hat ein Konto bei der Postbank, er musste sich ausweisen – gefragt, wo er den Schein her habe. Seine Antwort habe gelautet, er habe ihn "auf der Baustelle gefunden".

Ein Einzelfall war der Betrugsversuch nicht. Sie selbst habe es im Schnitt zwei bis drei Mal pro Jahr mit Falschgeld zu tun. Im Herbst 2019 sei in der Postbank auch ein falscher 500-Euro-Schein vorgelegt worden, berichtete die Bankangestellte.

"Wir hatten in der Zeit binnen weniger Wochen mehrere Fälle von Falschgeld", bestätigte die 20 Jahre junge Polizei-Anwärterin, die an jenem 16. September mit einem Kollegen auf Streife war und in die Logenstraße fuhr. Der Beschuldigte sei über seine Rechte belehrt worden und habe ausgesagt, sagte die angehende Polizistin im Zeugenstand. Doch an den im Protokoll stehenden Satz, der Beschuldigte habe dem anderen Polen 30 Euro für den falschen Fünfziger gegeben, konnte sie sich nicht erinnern. Nun wird ihr Kollege, der derzeit im Urlaub ist, zur Fortsetzung am 28. Juli geladen.