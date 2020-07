Erholung am Lettinsee: Klaus und Sylvia Baer lieben die Idylle in der Siedlung. Das Haus haben in den 1970er-Jahren die Eltern gebaut. © Foto: Ulf Grieger

Ulf Grieger

Altfriedland (MOZ) Wohnen und Erholen am Wald und an Seen — das bieten seit Jahren die Wochenendsiedlungen auch in Altfriedland. Eine davon ist jedoch offiziell eine Kleingartenanlage. Dem muss die Gemeinde Neuhardenberg jetzt in ihrem Flächennutzungsplan Rechnung tragen. Dieser Plan legt fest, wie die Flurstücke genutzt werden.

Seit drei Jahren arbeitet die Gemeinde daran, den Flächennutzungsplan zu überarbeiten. Alle Veränderungen in der Nutzung wie die Sonderflächen für Photovoltaik wurden eingearbeitet. Der Landkreis hatte den Plan auch genehmigt; allerdings mit Auflagen.

Planer Mirko Leddermann von Baukonzept Neubrandenburg, erläuterte im Bauausschuss, dass es dabei auch um die Ausweisung der Kleingartenanlagen "Am Wald" als "Sondergebiet Wochenendhausgebiet" geht. Der Kleingartenverein "Am Wald" hatte selbst dagegen Einspruch erhoben. Denn als Wochenendhausgebiet würde dem Verein, der das Land nur gepachtet hat, die Gemeinnützigkeit verloren gehen. Es kämen weitere Pflichten auf die Nutzer zu, die die Ver- und Entsorgung betreffen. Auch Zweitwohnsteuer würde dann fällig werden.

Im Bauausschuss befürworteten die Mitglieder die nun auch vom Landkreis geforderte Änderung. Der Flächennutzungsplan ist am kommenden Mittwoch um 19 Uhr Thema der Gemeindevertretersitzung. Mirko Leddermann machte deutlich, dass sich aus der Änderung des Plans nicht ableiten lasse, dass die in der Kleingartenanlage stehenden Wohngebäude zu entfernen sind. Der Flächennutzungsplan habe keine rechtliche Bindungskraft, so Leddermann. Allerdings gelte das Bundeskleingartengesetz, das strengere Vorgaben für ein Bebauung macht, bei allen künftigen Anträgen zur Erweiterung oder Neubau von Gebäuden.

Anders als die Sparte "Am Wald" bleibt die benachbarte Wochenendsiedlung am Lettinsee als "Sondergebiet Wochenendhausgebiet" ausgewiesen. Diese Anfang der 1970er-Jahre errichtete Freizeit-Anlage gehört heute der Interessengemeinschaft Lettinsee. Wie in der Gartensparte "Am Wald", ist auch dort die Bebauung zwischen See und B 167 sehr gemischt und reicht vom Wohnhaus bis zur Gartenlaube oder Finnhütte. "Meine Eltern haben das hier mit aufgebaut. Ich war schon als kleiner Junge hier und genieße das nun jedes Wochenende", erzählt Klaus Baer aus Berlin-Marzahn.

Im Unterschied zu den Nutzern der Kleingartenanlage zahlen die der Feriensiedlung am Lettinsee Zweitwohnsteuer und kommen für Kosten der Ver- und Entsorgung auf. Das Errichten von Neubauten ist dort auch nicht erlaubt. Dies würde das Erstellen eines Bebauungsplanes voraussetzen, erläuterte Bauamtsleiter Tino Krebs.

Der Flächennutzungsplan von Neuhardenberg ist im Internet unter www.amt-neuhardenberg.de/seite/327159/bauleitplanung.html abrufbar.