Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Mit einer Andacht ist am Freitag die Senioren-Tagespflege "Bethesda" an der Berliner Straße in Bad Freienwalde eröffnet worden. Der Standort ist nicht neu. Bis 30. Juni war in dem Gebäude neben dem gleichnamigen Seniorenheim mehr als 15 Jahre lang die Tagespflege "Königshöhe" untergebracht, die vom Diakonischen Werk Oderland-Spree betrieben wurde.

Als bekannt geworden sei, dass das Diakonische Werk die Tagespflege erweitern und dafür einen anderen Standort im Stadtzentrum von Bad Freienwalde suche, habe sich die Lafim-Diakonie entschieden, den Standort selber weiter zu betreiben, sagte Regionalleiter Joachim Müller. "Lafim" ist die Abkürzung für Landesausschuss für innere Mission.

"Wir haben jetzt 15 Tage lang gewirbelt", erklärte Peggy Peter, Leiterin des Seniorenheims "Bethesda". Der Grundriss ist erhalten geblieben. "Wir haben alle Wände neu gestrichen und die Tagespflege komplett neu möbliert", ergänzte sie. Vier Mitarbeiterinnen übernehmen montags bis freitags von 7.30 bis 16 Uhr die Betreuung der Gäste. "Wir spielen mit dem Gedanken, auch sonnabends zu öffnen, um pflegenden Angehörigen einen freien Tag zu ermöglichen", sagte Peggy Peter. Pflegedienstleiterin und examinierte Altenpflegerin ist Andrea Frohloff aus Hohenwutzen. Sie wird unterstützt von Madlen Teichert, Anja Thelke und Alexandra Klasse.

Die Seniorentagespflege sei bereits an drei Tagen in der Woche ausgelastet. Montags gebe es noch einen und freitags noch drei freie Plätze, der neue Träger konnte viele Kunden des Vorgängers übernehmen.

Zu ihnen gehört Günter Tegge, der in der Nachbarschaft alleine wohnt. Der frühere CDU-Stadtverordnete war am 1. Juli der erste Gast und durfte mit das grüne Band zur Eröffnung des Hauses durchschneiden. "Ich suche vor allem Gesellschaft", sagte Günter Tegge. In der Tagespflegestätte treffe er auf Gleichgesinnte, wenn es auch nicht immer ganz unkompliziert sei. Täglich außer mittwochs besucht er die soziale Einrichtung, die sich über die Pflegekassen und einen Eigenanteil der Besucher finanziert. Das Programm richte sich nach den Wünschen der Gäste sagte Peggy Peter. Sie wünscht sich, dass die Gäste, um beweglich zu bleiben, selber kochen. Aber vorschreiben werde sie es nicht. Denn die Tagespflege werde von der Küche des benachbarten Seniorenheims versorgt, wo noch selber gekocht wird.

Der Bedarf an Tagespflege für Senioren steige, sagte Rainer Texdorf, stellvertretender Bürgermeister der Stadt Bad Freienwalde. Die LafimDiakonie trage zur Daseinsvorsorge bei.

Frederike Pfaff-Gronau, theologischer Vorstand des Lafim, würdigte Simone Wörpel, Pflegedienstleiterin des Seniorenheims "Bethesda". und ehrenamtliches Mitglied im Seniorenbeirat der Stadt mit dem Goldenen Kronenkreuz, der höchsten Auszeichnung für Mitarbeiter.