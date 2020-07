Elke Kögler

Beetz (MOZ) Unbekannte haben am Donnerstagmorgen, gegen 7.30 Uhr, in der Dorfstraße in Beetz einen Traktor gestohlen. Die Täter sind laut Angaben der Polizei in die Geschäftsräume eines landwirtschaftlichen Betriebes eingebrochen. Dort gelangten sie an die Fahrzeugschlüssel des Traktors Claas, den sie starten konnten und mit dem sie anschließend davonfuhren. Eine Anzeige wegen eines besonders schweren Falls von Diebstahl wurde aufgenommen. Der Gesamtsachschaden wird ungefähr auf 35 000 Euro geschätzt. Kriminalpolizisten haben die Ermittlungen aufgenommen.