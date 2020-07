Elke Kögler

Kremmen/Oberkrämer (MOZ) Camper, die dort nichts zu suchen hatten, sind am Donnerstagmorgen unter anderem in zehn Wohnwagen und in drei Fahrzeugen mit britischem Kennzeichen in der Siedlung Karlsruh der Gemeinde Oberkrämer von zwei Bauamtsmitarbeitern des Landkreises Oberhavel sowie Polizeibeamten entdeckt worden.

Anlass war die Inaugenscheinnahme eines Gebäudes, das baufällig ist. Dies teilt die Polizei in ihrem Bericht am Freitagmorgen mit. Alle Fahrzeuge haben auf dem Grundstück, auf dem sich das begutachtete Haus befindet, gestanden. Weil dies aufgrund baurechtlicher Regeln nicht zulässig ist, haben die Mitarbeiter des Landkreises dafür gesorgt, dass die vor Ort Angetroffenen dort nicht länger verweilen.

Im Anschluss an den Einsatz in Oberkrämer kontrollierten die Einsatzkräfte Stellflächen von Wohnwagen im Kremmener Ortsteil Orion sowie in der Gemeinde Kremmen selbst. Dort mussten ebenso Personen des Platzes verwiesen werden.