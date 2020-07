Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Diese Aussage wird wirklich viele Menschen in Neuruppin zutiefst frustrieren: Die Frau, die seit Monaten für Ärger sorgt und Scheibenwischer abbricht, wird auch in Zukunft nicht daran gehindert. Den Behörden sind die Hände gebunden, da die 37-Jährige psychisch krank und nicht schuldfähig ist. Sie wird also weiterhin Autos beschädigen, für die deren Besitzer viel Geld bezahlt und mitunter lange gespart haben.

Das Paradoxe an dem Fall: Eine Frau darf nicht zur Rechenschaft gezogen werden, weil das in diesem Fall Unrecht wäre. Diese Frau darf aber vielen anderen weiterhin ungestört Unrecht tun. Der Frust bei den Neuruppinern in diesem Fall ist nachvollziehbar. Er darf nun aber keinesfalls ausufern. Nur, weil die Behörden nicht helfen können, heißt das noch lange nicht, dass man sich selbst hilft. Und es lohnt sich dennoch weiterhin, die Polizei zu rufen, wenn die Täterin auf frischer Tat ertappt oder der eigene Scheibenwischer Opfer ihrer Zerstörungswut geworden ist. Denn selbst, wenn die Frau aggressiv auftritt, wenn sie an der Flucht gehindert wird, hat das ein Gutes: Für solche Taten kann sie durchaus belangt werden.

