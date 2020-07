Annette Herold

Erkner (MOZ) Zwei Museumsbesuche an einem Tag – für Kulturministerin Manja Schüle (SPD) ist das Arbeit, kein Ausflugsprogramm. Aber eine, die ihr sichtlich Spaß gemacht hat. Am Freitag war sie erst Gast in Erkners Heimat- und dann im Gerhart-Hauptmann-Museum.

Der Besuch kam auf Einladung des Landtagsabgeordneten Jörg Vogelsänger (SPD) zustande und war dazu gedacht, die Ministerin auf die Belange beider Erkneraner Institutionen aufmerksam zu machen. Die Stadt strebt Erweiterung und Sanierung des Hauptmann-Museums an, muss aber noch sehen, wie das Geld dafür zusammenkommt. In einem neuen Anbau an die Villa Lassen sollen auch die Stadtbibliothek und die Touristinformation untergebracht werden. Für das jetzt schon in dem Haus untergebrachte Stadtarchiv sind ebenfalls Räume vorgesehen. 8,4 Millionen Euro werden nach ersten Kalkulationen benötigt. Bisher stehen 2,6 Millionen Euro Bundesmittel bereit. Konkrete Zusagen über Geld vom Land machte die Ministerin nicht, signalisierte aber Unterstützung. "Wir müssen zusammen Geld einsammeln", sagte sie nach einem Gespräch unter anderem mit Museumsdirektor Stefan Rohlfs und Bürgermeister Henryk Pilz. "Es geht ja um Millionen." "Aber um gut angelegte", erwiderte der Bürgermeister. "Davon brauchen Sie mich doch gar nicht mehr zu überzeugen", lautete Manja Schüles Antwort. In ihrem Eintrag ins Gästebuch des Museums heißt es unter anderem: "Das Gerhart-Hauptmann-Museum gehört neben dem Kunstmuseum und dem Fontane-Archiv zu den kulturellen Leuchttürmen in (...) Brandenburg".

Respekt zollte sie auch dem zweiten Museum der Stadt. Die Begegnung mit Hans Hoffmann, dem Vorsitzenden des Heimatvereins, habe sie richtig gerührt, hielt sie noch einmal fest, bevor sie ich zum nächsten Termin von Erkner verabschiedete. Der Vereinsvorsitzende hatte auf dem Museumshof am Sonnenluch geschildert, dass allen, die sich für das Heimatmuseum engagieren, im Moment vor allem der Verzicht auf persönlichen Kontakt schwer fällt. "Uns fehlt es nicht am Monetären, uns fehlt es an Gemeinschaft", sagte er. Auf das Corona-Geschehen kann die Ministerin keinen Einfluss nehmen, aber sie sagte anderweitige Hilfe zu: Für die Feierlichkeiten zum 30-jährigen Jubiläum des im April 1991 gegründeten Vereins werde ihr Haus 500 Euro bereitstellen. Zum Jubiläum ist nach Worten von Hans Hoffmann ein besonderes Erkneraner Heft geplant, in dem es um die Vereinsgeschichte gehen soll.

Im Moment befasst sich der Verein aber mit einer ganz anderen Angelegenheit, und auch darüber berichtete der Vorsitzende der Ministerin. Für den im Laufe der Jahre immer mehr gewachsene Kostümfundus muss über kurz oder lang ein neuer Aufbewahrungsort gefunden werden. Der Brandschutzbeauftragte habe festgestellt, dass unter dem Schilfdach des Museums die Brandlast zu hoch sei. Dazu werde es unter anderem Gespräche mit der Stadt geben. Die Ministerin bat er nicht um Unterstützung. "Es gibt Probleme, aber nicht das, das wir nicht wissen, wie es weitergeht", sagte er. Da bräuchten andere sicher dringender Hilfe.