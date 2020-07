Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Es regnet in Strömen, als Volker Klich, Vorstand der 1893, mit einem Scherenschnitt durchs rot-weiße Absperrband den Spielplatz freigibt, der für 50 000 Euro errichtet wurde. Bei dem symbolischen Akt lässt sich der Frontmann der Genossenschaft von Kundenbetreuer Marcel Dube, der erster Ansprechpartner für die Mieter an der Ringstraße ist, von Erbauer Christian Karpe aus Neuküstrinchen, Märkisch-Oderland, Inhaber der Firma Spielplatz 123.de, und von Stefanie Kiss sowie deren Sohn Lewis (7) begleiten. Auf große Worte wird verzichtet. Schließlich warten mindestens 50 Mädchen und Jungen darauf, endlich das Piratenschiff mit Rutsche, das Klettergerüst, die Wippe, das Stehkarussell und zwei Schaukeln in Betrieb zu nehmen. Die begleitenden Eltern schützen sich mit Regenschirmen, die Kleinen haben keine Angst vor dem Wasser von oben. "Das passt. Schließlich haben wir zum Piratenfest eingeladen. Und Piraten sind ja bekanntlich wetterfest", sagt Volker Klich.

Stefanie Kiss darf aus gutem Grund die Schere zücken. Sie hatte im Juli vor einem Jahr eine Unterschriftensammlung der Mieterinnen und Mieter aus den Häusern an der Ringstraße 111 bis 130 initiiert, um den Wunsch nach einem neuen Spielplatz an den Vorstand heranzutragen. Knapp 70 Unterzeichner hatten sich diesem Begehren angeschlossen. "Der alte Spielplatz bestand eigentlich nur noch aus einem in die Jahre gekommenen Sandkasten und war überdies von Ameisen bevölkert", berichtet die Mutter zweier Kinder. Lewis hat eine große Schwester, die Tjalda Sofie heißt und zehn Jahre alt ist.

Der neue Spielplatz steht nicht nur den jungen Mietern an der Ringstraße und von der 1893 offen. "Jedes Kind ist willkommen", erklärt Janice Fischer, die bei der Genossenschaft in der Kommunikationsabteilung arbeitet und für den Erdmännchenclub zuständig ist, der im August vorigen Jahres gegründet wurde.

Nachahmer willkommen

Seither treffen sich unter der Obhut der Genossenschaft regelmäßig Kinder von null bis zwölf Jahren und deren Eltern zu gemeinsamen Unternehmungen. "Wir zählen bereits 90 Mitglieder", verrät Janice Fischer.

Der Vorstand der 1893 habe keine Angst davor, mit der Einweihung des Spielplatzes vielleicht anderswo Begehrlichkeiten zu wecken, betont Volker Klich auch im Namen seines Kollegen Guido Niehaus. "Wir wollen, dass sich unsere Genossenschaftsmitglieder und Mieter bei uns wohlfühlen. Deshalb erfüllen wir, wenn es irgend geht, in Sachen Wohnqualität jeden Wunsch", verspricht Volker Klich.