Christian Heinig

Bernau, Blumberg (MOZ) Dass Dinge manchmal länger dauern als gedacht, ist bei Bauprojekten nichts Neues.

Berühmtestes Beispiel ist sicher der Berliner Flughafen BER. Aber auch im Barnim gibt es ein paar Problemfälle, etwa die neue Verbindungsstraße von Rüdnitz nach Lobetal. Eigentlich sollte sie bis Ende des Jahres fertig ausgebaut sein, nun aber wurde die Bauzeit bis Mai 2021 verlängert. Und es gibt im noch ein weiteres Straßenbauprojekt im Barnim, bei dem wohl nicht alles reibungslos läuft: den geplanten Kreisverkehr auf der Landesstraße L31.

Wie berichtet, soll die Kreuzung Blumberger Chaussee/Börnicker Landweg, an der es immer wieder zu Unfällen kommt, umgebaut werden. Aktuell ist beim zuständigen Landesbetrieb Straßenwesen der Entwurf dazu in Arbeit. Im dritten Quartal 2021 soll das Planfeststellungsverfahren eingeleitet werden.

Die Vorgänge werfen allerdings Fragen auf, vor allem: Warum erst jetzt? Warum nicht schon früher? Nach MOZ-Recherchen hätte sich der geplante Kreisverkehr möglicherweise schon im Bau befinden können. Doch die Planung stand zwischendurch still – für zwei Jahre. Im Mittelpunkt dabei: der Landesbetrieb Straßenwesen.

Dass der Knotenpunkt, der seit 2005 mit kurzer Unterbrechung als Unfallhäufungsstelle (UHS) geführt wird, in einen Kreisverkehr umgebaut werden soll, steht nach Angaben des Kreises seit fünf Jahren fest. Die Umbauplanung liege dabei beim Landesbetrieb Straßenwesen, denn der ist "Straßenbaulastträger".

Zu Beginn passiert auch einiges. 2015 gab es zunächst eine Vermessung, als Planungsgrundlage. Im Abschluss folgten Voruntersuchungen. Ende 2016 fiel dann in Abstimmung mit Kreisverwaltung und Stadt Bernau der endgültige Entschluss für die Kreisverkehr-Variante.

Anschließend hätte direkt damit begonnen werden können, einen Entwurf zu erarbeiten, um das Projekt voranzubringen. Doch es wurde nichts vorangetrieben. Stattdessen herrschte offenbar für zwei Jahre Stillstand.

Der Landesbetrieb teilte mit, dass es Kapazitätsprobleme im Landesbetrieb gegeben habe, im Wortlaut: "Abgänge in Rente, aber keine neuen Bearbeiter". Außerdem gab es die "Beauftragung anderer gewichteter Vorhaben". Deshalb sei "eine weitere Bearbeitung des Vorhabens Knotenpunkt L31 in den Jahren 2017 bis 2019 durch den Landesbetrieb nicht möglich" gewesen.

Das habe sich erst Ende 2019 geändert. Durch "neue Zugänge im Landesbetreib" bestand so die Möglichkeit, "unter anderem die Planung des Knotenpunktes wieder aufzunehmen".

Die Rüttelstreifen, die an dem Unfallschwerpunkt 2017 in allen vier Fahrtrichtungen installiert wurden, dienten lediglich als Zwischenlösung. "Um die Unfallsituation zu verbessern", wie es heißt. Das Problem: Die "Unfallsituation" besserte sich kaum. Laut einer Statistik für die Kreuzung Blumberger Chaussee/Börnicker Landweg, die der MOZ vorliegt, gab es zwar 2017 nur einen Unfall, 2018 dann aber gleich sechs, drei weitere folgten 2019. In diesem Jahr sind es bisher zwei.

Von den zwölf Unfällen waren acht mit Personenschaden. In zwei Fällen verletzten sich Menschen schwer, so wie Anfang Juli, als ein Motorradfahrer an der Stelle schwer verunglückte.

Die Stadt Bernau kämpft seit Langem dafür, dass der Unfallschwerpunkt entschärft wird. Besonders engagiert ist Heidi Scheidt, Ortsvorsteherin aus Birkenhöhe. Sie fordert nicht nur den Bau eines Kreisverkehrs, sondern auch den Bau eines Radweges entlang der L31. Zusammen mit dem Birkholzauer Ortsbeirat wurde auch schon eine Petition gestartet.

Die gute Nachricht ist: Hier tut sich etwas. Beim Landesbetrieb Straßenwesen heißt es, es werde im Moment ein Radweg vom Bahnübergang Blumberg bis Birkholzaue und von Birkholzaue bis Bernau geplant.