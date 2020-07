Ina Matthes

Brandenburg (MOZ) Wer Rückenschmerzen hat, sollte vielleicht mal zum Zahnarzt gehen. Das Ziehen im Kreuz könnte was mit dem Kiefer zu tun haben, sagt Marius Liefold. Er hat Denton Systems gegründet – eine Firma aus Potsdam. Denton lässt Aufnahmen des Gebisses machen und kommt so Veränderungen auf die Spur, die Auslöser für Beschwerden jenseits der Mundhöhle sein können.

Marius Liefold ist Absolvent der Technischen Hochschule Brandenburg. Die kleine Hochschule mit 2700 Studenten bildet Fachleute aus, auch für die regionale Wirtschaft.

36 Studienplätze zum Start

Gerade hat die THB ein neues Studienfach eingerichtet, das einzigartig in Brandenburg ist: Elektromobilität. Zum Wintersemester können sich Studenten erstmals einschreiben. 36 Plätze gibt es zum Start. Ein Studiengang für Tesla? Auch, aber nicht nur: Es gehe im Studium nicht allein um Elektroautos, sagt Sören Hirsch, Vizepräsident für Forschung und Technologie. "Es geht um Elektromobilität."

Auch für die Bahn und für die Schifffahrt seien alternative Antriebe und dafür ausgebildete Experten interessant. Tesla wirbt bereits um sie und der Bedarf des US-Autobauers ist enorm. Hochschulen seien relativ schnell in der Lage, sich in ihrer Lehre darauf einzustellen, sagte Wissenschaftsministerin Manja Schüle (SPD). Sie besuchte am Mittwoch gemeinsam mit Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) die Hochschule. Ziel der Visite: Wissenschaft und Wirtschaft besser vernetzen. Hochschulen hätten eine Verantwortung für die regionale Wirtschaft, sagte Steinbach, der selbst Präsident an zwei Unis war.

Eine Möglichkeit, Fachleute für die Region heranzubilden, sind duale Studiengänge. Dabei werden junge Leute in Zusammenarbeit mit Unternehmen ausgebildet. Die TH Brandenburg baut ihr duales Studium aus. Neun duale Bachelor-Studiengänge bietet sie an. Drei Masterstudiengänge kommen jetzt hinzu.

Aber vor allem will die Hochschule Ausgründungen befördern. "Wir sind eine Gründerhochschule", sagt THB-Präsident Andreas Wilms. Fünf bis sieben Startups gehen pro Jahr aus der Einrichtung hervor. Das scheint nicht viel. Die Zahl hänge aber damit zusammen, dass junge Firmen im technischen Bereich in der Regel viel Geld in Ausrüstung investieren müssten, heißt es. Anders als manches IT-Unternehmen, das Apps entwickelt. Informatik kann man an der Hochschule mit ihren sanierten Backsteinbauten und modernen Laborgebäuden übrigens auch studieren, außerdem technische Fächer wie Maschinenbau und Optik sowie Wirtschaftswissenschaften.

Medizininformatik ist ein Bereich, in dem die Hochschule eng mit der Wirtschaft kooperiert. Professor Thomas Schrader und sein Team arbeiten in der Forschung mit vielen Unternehmen aus dem Medizinbereich zusammen. So entwickeln sie derzeit gemeinsam mit Kliniken und Pflegediensten ein Balancetraining für Demente, das wie ein Spiel funktioniert. Patienten stehen auf einer beweglichen Platte und sehen vor sich einen Bildschirm mit einem Waldspaziergang. Während eines weiteren Projektes – der Entwicklung eines Notfallkoffers für Behandlungen in Afrika – sind bereits zwei Firmen entstanden.

Etwa 300 Gründerinnen und Gründer seien seit 1992 aus der Hochschule hervorgegangen, sagt Diana Rosenthal vom Zentrum für Gründung und Transfer (ZGT). Es soll Hochschule und Wirtschaft zusammenbringen. Gründerzentrum und Kommune wollen mehr Ansiedlungen nach Brandenburg/Havel selbst holen.

Was nicht ganz so einfach ist: Viele der Studenten pendeln aus Berlin an die THB. Ihnen soll die Stadt am Wasser als Wohnort im Grünen und Firmensitz schmackhaft gemacht werden. Die Internetanbindung sei gut, sagen Startup-Gründer. Berlin ist nicht weit, und die Mieten für Büros sind vergleichsweise bezahlbar.

Marius Liefold ist mit seiner Firma im Land geblieben, weil Brandenburg aus seiner Sicht insgesamt gute Förderbedingungen bietet. "Das große Problem ist, dass es keine Förderung für die Gesellschafter selbst gibt", schränkt er ein. Gründer werden unterstützt bei Investitionen in Ausstattung, wissen aber oft nicht, wie sie sich selbst Gehalt zahlen sollen. Dort wünschen sie sich bessere Hilfen. Das Corona-Paket des Bundes, sagt Liefold, sei eine gute Hilfe für seine Branche mit Konditionen, die für Startups passen. Sie könnten auch als ein Modell taugen für künftige Förderung.