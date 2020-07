Jürgen Liebezeit

Ortsmarke (ORA) Die Autobahnbauer auf dem nördlichen Berliner Ring haben einen Meilenstein erreicht. Das erste Teilstück ist bis auf wenige Restarbeiten komplett fertig. Mitte August soll dort die letzte Baubake verschwinden.

Seit Donnerstag fließt zwischen dem Dreieck Havelland und Oberkrämer der Verkehr auf drei Fahrspuren je Richtung. "58,2 Prozent der Bauleistung haben wird bereits erledigt", teilte Dr. Thomas Stütze, Geschäftsführer der Havellandautobahn, mit. Damit sei in 28 Monaten bautechnisch das Bergfest für die 60 Kilometer lange Strecke geschafft. 48 von insgesamt 120 Kilometern seien jetzt dreispurig ausgebaut sowie 19 von 38 Brücken erneuert. "Wir liegen voll im Zeitplan", so Stütze.

In den nächsten Monaten sind weitere Verkehrsfreigaben zwischen Neuruppin und dem Dreieck Pankow geplant. Begonnen wird im Oktober mit dem Teilstück zwischen der A 24 und Kremmen, dann folgen die Bauabschnitte zwischen Oberkrämer und Dreieck Oranienburg (November), zwischen Mühlenbeck und Dreieck Pankow (Dezember) sowie zwischen Neuruppin und Neuruppin-Süd und zwischen Fehrbellin und Linumer Bruch (beide im Januar 2021). Für die restlichen vier Bauabschnitte, die teilweise schon begonnen wurden, haben die Autobahnbauer dann bis Ende 2022 Zeit. Bereits ab Montag bis voraussichtlich 7. August wird an der Anschlussstelle Birkenwerder die nördliche Zufahrt in Richtung Hamburg gesperrt. Ab der letzten Juliwoche wird zudem eine Gasleitung neu verlegt. Ab dem 18. September steht die erste Vollsperrung der Autobahn an. An diesem Wochenende wird eine Bahnbrücke abgerissen. Der Fernbahnverkehr ist dann sogar bis 25. September unterbrochen. Im November erfolgt eine weitere Vollsperrung.