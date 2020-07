Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Die Open-Air-Reihe des Schwedter Filmforums endet am kommenden Wochenende. Noch einmal zeigt das Kino drei Filme auf der Odertalbühne. Einen Film allerdings sagte der Veranstalter ab. Für den Kinofilm "Shaun das Schaf – UFO-Alarm" am Sonntag um 10.30 Uhr wurden so wenig Karten im Vorfeld verkauft, dass sich eine Vorführung nicht lohne, erklärten die Stadtwerke.

Dreimal jedoch können Cineasten in diesem Sommer auf der Freilichtbühne hinter den Uckermärkischen Bühnen noch auf ihre Kosten kommen. An diesem Sonnabend um 20.30 Uhr ist "Lindenberg! Mach dein Ding" zu sehen. Kommendes Wochenende läuft dann am Sonnabend um 20.30 Uhr der Thriller "Joker" mit dem Oscar-gekrönten Hauptdarsteller Joaquin Phoenix und am Sonntag um 10.30 Uhr die Komödie "Chaos auf der Feuerwache", bei der sich Feuerwehrexperten als Babysitter beweisen müssen.

Auch in den Sälen des Filmforums laufen seit Anfang Juli wieder Filme. Mit Mund- und Nasen-Masken beim Eintritt und einem Sitz Abstand im Kino können dort Filme aus dem aktuellen Programm gesehen werden.

: im Internet unter www.filmforumschwedt.de