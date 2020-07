Dirk Schaal

Neuenhagen (MOZ) Ehre, wem Ehre gebührt, wir haben den Preis verdient", sagt Carola Janke-Sy, Ausbilderin beim IB Neuenhagen, in ihrer Dankesrede für die Preisverleihung. Klingt vermutlich erst einmal ungewöhnlich, wenn man so selbst über sich urteilt, aber der Applaus, mit dem diese Worte begleitet werden, bringt klare Bestätigung dafür.

Selbstbewusstsein ist es auch, was die beruflichen Ausbilder des IB ihren Schützlingen mit Förderbedarf immer wieder neben dem Fachwissen vermitteln wollen. So berichtet Janke-Sy, dass der Natur- und Umweltschutz ein Punkt ist, auf dem gerade in der gärtnerischen und landwirtschaftlichen Ausbildung aufgesetzt wird, und nicht nur ein Thema unter vielen anderen darstellt. Die Projekte, die daraus erwachsen sind, in Kooperation mit anderen Partnern wie der Gemeindeverwaltung Neuenhagen oder der Goethe-Grundschule, haben schlussendlich dazu geführt, dass der Naturschutzfond und die Naturwacht Brandenburg gar nicht anders konnten, als den Brandenburger Naturschutzpreis für den Nachwuchs nach Neuenhagen zu geben.

In seiner kurzen Ansprache würdigt Axel Vogel, Minister für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz, die Aktivitäten des IB, u. a. das Grüne Klassenzimmer auf etwa fünf Hektar in der Ziegelstraße. So verbringt die 4. Klasse der Goethe-Grundschule im Schulgarten auf dem IB-Gelände den "schönsten Tag der Schulwoche" und lernt das Pflanzen und Pflegen hautnah kennen. Jugendliche der neu gegründeten Nabu-Umweltjugendgruppe und Auszubildende des Gartenbaus erforschen in der entstandenen Naturstation samt Naturlehrpfad, Bibliothek und eigener Bienen-Schaubeute die spannende Tier- und Pflanzenwelt. Auf der jährlichen Grünen Messe werden Hobbygärtner über Insekten- und Artenvielfalt im heimischen Garten informiert und die Bewohner des nahe gelegenen Seniorenheimes sollen demnächst regelmäßig den rollstuhlgerechten Duft- und Tastgarten genießen können.

"Komisch bei der Bewerbung für den Naturschutzpreis war, dass mir beim Schreiben immer mehr kleine Projekte eingefallen sind, die eigentlich zu dem großen Ganzen gehören. Insgesamt bin ich auf elf gestoßen", erklärt Carola Janke-Sy.

Auch menschlich wertvoll

Weiter berichtet sie von der doppelt Früchte tragenden Zusammenarbeit der Grundschüler und der Auszubildenden des IB. "Mit ihrem Wissen konnten die Azubis den Schülern viel im Schulgarten vermitteln. Das hat sie in ihrem Tun bestätigt und viel Selbstvertrauen gebracht. Es sind mittlerweile richtige Freundschaften entstanden", sagte die Ausbilderin. Der Beigeordnete des Landrates, Rainer Schinkel, dankte dem IB und den Beteiligten und erwähnte lobend, dass das gezeigte Engagement weit über das Maß der finanziellen Zuwendungen hinausgeht. Neuenhagens Bürgermeister Ansgar Scharnke erwähnte die Mitwirkung des IB bei der Aktion "Neuenhagen summt" und zeigte auf, dass der IB zu einer treibenden Adresse des gemeindlichen Umweltschutzgedankens geworden ist, unter dessen Dach z. B. auch die Imker tätig werden. Für die 1000 Euro Geldprämie des Naturschutzpreises sollen dann auch eine neue Bienenkönigin sowie Holz für einen Schaupavillon angeschafft werden.