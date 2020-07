Prachtkerl: Am Donnerstag hatte Olav keine Lust auf Fototermin, zum Glück ist er nicht immer ganz so scheu. © Foto: Xenia Kremer

Jörn Kerckhoff

Wriezen (MOZ) Was wünscht sich ein Junge zu seinem zwölften Geburtstag? Eine neue Spielekonsole, ein Handy oder sonst irgendein cooles Spielzeug? Ja, natürlich auch das.

Aber Sander Ruben, der am 3. Juli seinen zwölften Geburtstag feierte, hat ein Geschenk bekommen, dass nun wirklich nicht alltäglich ist: die Patenschaft für einen weißen Damhirsch des Wildgeheges in Wriezen. Am Donnerstag überreichte ihm Eckhard Peetz, Vorsitzender des Fördervereins, die Urkunde für die Patenschaft, die nun ein Jahr läuft.

"Ich hatte keine richtige Idee, was ich mir von den Gästen meiner Geburtstagsfeier wünschen soll", erzählt Sander Ruben. Seine Mama habe dann die Idee einer Tierpatenschaft gehabt und der Papa wusste, dass dies auch im Wildgehege in Wriezen möglich ist. So wünschte sich der damals noch Elfjährige von seinen Gästen Geld zum Geburtstag, um sich die Patenschaft für ein Jahr leisten zu können.

Ganz umsonst ist die nämlich nicht. "Wir bieten die Patenschaften ab fünf Euro im Monat an", erzählt Eckhard Peetz. "Das kommt aber auch auf die Größe des Tiers an." Für einen Hirsch werden zehn Euro veranschlagt. 125 Euro brachte Sander Ruben am Donnerstag mit – ein Glas voller Geldscheine. Das reicht für ein Jahr und der Zwölfjährige erhielt die Patenurkunde für Olav.

Ach ja, mit der Patenschaft ist nämlich auch das Recht verbunden, dem Tier einen Namen zu geben. Und warum Olav? "Das ist der Schneemann in dem Film ‚Die Eiskönigin’ und weil der Hirsch weiß ist, passt das ja", erzählt Sander Ruben. Die Namensgebung leuchtet ein. Die Schreibweise mit dem "V" am Ende sei übrigens die nordische Schreibweise, verrät der Vater von Sander Ruben. Aha.

Aber was bedeutet so eine Patenschaft eigentlich? Die 125 Euro werden als Zuschuss für das Futter verwendet, das ist klar. Aber sind noch andere Dinge mit dieser Patenschaft verbunden? "Wir erwarten schon, dass sich die Paten ab und zu mal nach dem Tier erkundigen, vielleicht auch mal eine Futterspende bringen oder auch mal bei Arbeiten im Wildgehege helfen", so Peetz. Aufgaben sind also tatsächlich einige damit verbunden – klingt gar nicht so nach Geburtstagsgeschenk.

Aber der Pate von Olav scheint mit seinem Geschenk dennoch sehr zufrieden zu sein – ist auf jeden Fall etwas, was nicht jeder hat. Im Gegenzug bekommt Sander Ruben dafür die Geweihschaufeln von Olav, wenn dieser sie im Herbst abwirft. "Die muss man dann zwar eine Weile im Wald suchen, aber natürlich sind die dann für den Paten, wenn er sie haben möchte", erklärt Eckhard Peetz. Und natürlich möchte der junge Pate dieses besondere Souvenir. Und was die Arbeitseinsätze im Wildgehege angeht, da werden Mama oder Papa wohl mit dabei sein – die hatten ja schließlich die Idee für das ganz andere Geburtstagsgeschenk.

Überhaupt gebe es bislang nur für sechs der etwa 80 Tiere des Wildgeheges eine Patenschaft, so Eberhard Tonne vom Förderverein. Richtig viele sind das nicht. Liegt vielleicht auch daran, dass an die Patenschaft eben doch auch ein paar Erwartungen geknüpft sind – das mag die Nachfrage etwas einschränken.

Der Einzige, dem der Termin am Donnerstag übrigens völlig egal war, war Olav. Der stand mit seiner Herde im Wald und als sich die sechsköpfige Gruppe auf den Weg zu den weißen Hirschen machte, ergriff er kurzerhand die Flucht – zusammen mit allen anderen Tieren der Herde. Auf Fototermin hatte Olav ganz offensichtlich überhaupt keine Lust.

Weiße Hirsche sind übrigens keine Albinos, wie man meinen könnte. Sie sind eine eigene Rasse, so wie auch Schwarzhirsche, die es auch in dem Wildgehege gibt. Es gibt sie aber beinahe nur in Wildgehegen und Tierparks, da sie in freier Wildbahn als nicht hegewürdig gelten und gezielt abgeschossen werden. Es gibt aber auch den Aberglauben, dass der Jäger, der einen weißen Hirsch erlegt, innerhalb eines Jahres selbst stirbt.