Bernau Eine kontaktlose Stadtrallye für Kinder und Familien haben Diakonin Claudia Stracke und ihre Helfer aus der Evangelischen Kirchengemeinde St. Marien entwickelt. Sie läuft bis zum Ende der Sommerferien am 9. August.

Startpunkt ist auf dem Gelände des St. Georgen-Hospitals hinter dem Tor. An jeder der sieben Stationen finden die Teilnehmer der Entdeckungstour das Symbol eines Wanderers, Fragen und Aufträge, die Lösungen der letzten Station und Hinweise auf den nächsten Haltepunkt. "Ihr müsst in kein Gebäude reingehen, dürft aber das Gelände betreten. Bitte lasst alle Zettel hängen, damit auch andere noch etwas davon haben", heißt es in der Ankündigung der St. Mariengemeinde zur Stadtrallye.

Die Tour durch Bernau dauert etwa 1,5 bis zwei Stunden. Den Teilnehmern wird empfohlen, sich eine kleine Stärkung, ein Getränk und etwas zum Schreiben mitzunehmen.

Weitere Informationen auf der Homepage www.bernaustmarien.de