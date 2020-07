Matthias Henke

Gransee/Neuruppin (MOZ) Das Fehlen einer geladenen Zeugin am vorherigen Verhandlungstag beschäftigte die Zweite Große Strafkammer des Landgerichts Neuruppin auch noch am Freitag, als der Prozess fortgesetzt wurde. Ein 25-jähriger Granseer muss sich unter anderem wegen des Verdachts der Vergewaltigung, Kindesmissbrauchs sowie sexueller Nötigung beziehungsweise Belästigung von verschiedenen Mädchen verantworten.

Die säumige Zeugin hatte kurzfristig erklärt, Angst vor der Vernehmung zu haben und dass es ihr deswegen schlecht gehe. Deshalb konnte sie am Mittwoch nicht vernommen werden. "Wir haben alle Möglichkeiten, eines Zeugen habhaft zu werden", so die Vorsitzende Richterin Sandra Marks. Doch in diesem Fall handele es sich nicht um einen Erwachsenen, sondern um ein 15-jähriges Mädchen nebst ihrer womöglich auch unwilligen Mutter. "Das ist eine schwierige Konstellation", sagte die Richterin. Sie wies die Staatsanwaltschaft daher auf die Möglichkeit einer Teileinstellung des Verfahrens für jene Nötigung gemäß Paragraf 154 der Strafprozessordnung hin. Das müsse aber beantragt werden. Die Anklage möge sich in den kommenden Tagen dazu positionieren.

Zudringlich im Chat

Weitere Zeugen wurden am Freitag nicht gehört, stattdessen wurden Ermittlungsakten gesichtet und aus diesen vorgetragen. Die Verteidiger des Angeklagten waren verhindert und ließen sich von einem Kollegen vertreten.

Zur Sprache kam am Freitag unter anderem ein Chatverlauf, der der Polizei in mehreren separaten Bild-Dateien von der Familie einer zum Tatzeitpunkt 14-jährigen Geschädigten übermittelt worden war. Der Chat soll eine Unterhaltung zwischen dem Angeklagten und der Geschädigten wiedergeben, die der Mann Anfang November vergangenen Jahres bedrängt haben soll. Im Raum steht laut Anklage, dass der 25-Jährige sich auf das Mädchen legte, als es während einer Feier in seiner Wohnung bäuchlings auf dem Bett lag, um auf dem Smartphone etwas zu tippen. Anschließend soll er sexähnliche Bewegungen vollführt haben. Etwas später habe er versucht, sie zu küssen und soll weiter ihre Hose geöffnet haben, um seine Finger in Richtung ihres Genitalbereichs gleiten zu lassen, so die Anklage.

In dem verlesenen Chat war die Rede davon, dass eine Person der anderen wiederholt seine Zuneigung offenbart, die andere davon aber nichts wissen wollte. Dies betrifft sowohl den Zeitraum vor als auch nach der vermeintlichen Nötigung. Die Verteidigung hatte an den Chatverläufen bereits an vorangegangenen Verhandlungstagen kritisiert, dass es sich lediglich um eine Auswahl von Nachrichten handele, anhand derer sich der Gesamtkontext nur schwer nachvollziehen lasse.

Slip untersucht

Kurz nach dem vermeintlichen Vorfall hat offenbar die Polizei den Slip des Mädchens sichergestellt, den es am Abend trug. Zusammen mit später genommenen Wangenabstrichen der Geschädigten und des Angeklagten wurde das Wäschestück schließlich vor einigen Wochen von Experten auf genetische Übereinstimmungen untersucht, wie den Schilderungen des Gerichts zu entnehmen war.

Eine eindeutige Übereinstimmung konnten die Fachleute bei einer ersten Untersuchung offenbar nicht finden, jedoch komme bei einer der Spuren im Gesäßbereich der Angeklagte oder ein männlicher Verwandter in Frage, hieß es. Bei einer zweiten Untersuchung, die sich vor allem mit dem vorderen Bereich des Slips beschäftigte, konnte kein Genmaterial des Angeklagten nachgewiesen werden, wurde aus einem Protokoll zitiert.

Die Verhandlung wird nach einer längeren Pause erst am 10. August mit der Vernehmung weiterer Zeugen fortgesetzt.