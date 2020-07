Jürgen Liebezeit

Birkenwerder/Hennigsdorf (MOZ) Einen geliebten Menschen zu verlieren, ist schmerzhaft. Sich in den letzten Stunden nicht von ihm verabschieden zu können, kann traumatische Folgen haben. Genau das erlebte Familie Roggan-Fischer aus Birkenwerder mitten in der Coronazeit.

Am Pfingstmontag ist im Alter von 90 Jahren Rolf Fischer im Hennigsdorfer Krankenhaus gestorben. Die Familie erhebt schwere Vorwürfe gegen das Krankenhaus. Die Klinik weist diese zurück.

"Mein Vater war 23 Tage im Krankenhaus. Er ist am 10. Mai mit einem Oberschenkelhalsbruch eingeliefert worden", berichtet Tochter Kathrin Roggan. Zwei Tage später wurde der frühere SPD-Gemeindevertreter erfolgreich operiert. Das war mitten in der Coronazeit. Im Krankenhaus galten strenge Besuchsregeln, an die sich die Familie auch halten wollte. Es wurden frische Wäsche und feste Schuhe abgegeben.

An der Stationstür war Schluss

Auch ein persönlicher Brief der 85-jährigen Ehefrau Gitta, die Rolf Fischer immer "Liebling" nannte, war dabei. In einen weiteren Umschlag steckte die Tochter neue Batterien fürs Hörgerät ihres Vaters, der an Demenz litt. "Ich durfte nicht zu ihm", so Kathrin Roggan. "An der Stationstür war Schluss." Deshalb bat sie um Telefongespräche mit den Ärzten und dem Personal. "Ich wollte etwas über meinen Vater erzählen, damit es allen leichter fällt, ihn zu pflegen. Ich habe auch eine Vollmacht von meinem Vater", sagt sie. Die Vollmacht hatte sie ebenso wie die Patientenverfügung gleich zu Beginn der Behandlung im Krankenhaus abgegeben. "Doch, wenn überhaupt zurückgerufen wurde, waren alle sehr kurz angebunden", erinnert sie sich an die Gespräche. Es gehe ihm den Umständen entsprechend gut, sei ihr mitgeteilt worden. "Meine Mutter und ich hätten uns mehr Informationen gewünscht. Wir haben uns allein gefühlt." Sie geht mit diesen Erlebnissen an die Öffentlichkeit, weil sie glaubt, dass es anderen Patienten und Angehörigen in der Coronazeit ähnlich ergangen ist. "Ich will gar nicht herumstänkern. Aber das muss besser funktionieren", appelliert sie an die Verantwortlichen in den Krankenhäusern.

Auch als das Besuchsverbot in Brandenburger Krankenhäusern gelockert wurde, habe es keine Möglichkeit für die Angehörigen gegeben, Rolf Fischer, der auf einem Einzelzimmer lag, zu besuchen. "Wenigstens kam ein Anruf. Mein Vater sollte mobilisiert werden, damit er nach Hause konnte", berichtet Kathrin Roggan. Im Eigenheim in Birkenwerder wurde alles für die Rückkehr vorbereitet. Das Bad wurde umgebaut, ein Rollator besorgt und eine höhere Pflegestufe beantragt.

Als Kathrin Roggan am 25. Mai die Wäsche tauschte, wurde sie stutzig. Im Wäschesack fand sie nicht nur die Kleidung ihres Vaters, sondern auch den verschlossenen Briefumschlag seiner Frau und den ungeöffneten Umschlag mit den neuen Batterien. "Da wurden wir skeptisch." Ihre Fragen blieben unbeantwortet.

Hier widerspricht das Krankenhaus. "Die Briefe der Angehörigen sind vom Pflegepersonal nicht ignoriert, sondern persönlich an Herrn Fischer ausgehändigt worden. Eine Pflegekraft hat ihm sogar angeboten, ihm die Briefe auch gleich vorzulesen. Darauf antwortete Herr Fischer ‚Die lese ich später in Ruhe selbst.’", erklärt Heike Wittstock, Sprecherin der Oberhavel Kliniken GmbH, zu der auch die Hennigsdorfer Klinik gehört. "Da­raufhin legte er die Briefe in seinen Nachttisch. Wir können bedauerlicherweise nicht nachvollziehen, wie diese Briefe in die Schmutzwäsche gelangt sind. Möglicherweise ist dies auf die Verlegung des Patienten von der chirurgischen Station auf die Station 22 zurückzuführen. Aufgrund des Umzugs war es ja notwendig, alle persönlichen Sachen des Patienten zu packen und mitzuführen. Der Beutel mit der Schmutzwäsche, in dem sich die zu diesem Zeitpunkt noch ungeöffneten Briefe befanden, wurde an die Tochter von Herrn Fischer übergeben. Sie brachte diese persönlich zur Station 22. Dort las Herr Fischer dann mit Hilfe der Pflegekräfte diese Briefe, wie er auch telefonisch gegenüber seiner Ehefrau bestätigt hat", so Heike Wittstock.

Auch die aus Sicht der Familie unzureichende Information über den Zustand von Rolf Fischer weist das Krankenhaus zurück. "Die Familie von Herrn Fischer wurde immer, wenn es aus medizinischer Sicht als erforderlich angesehen wurde, telefonisch über den Gesundheitszustand des Patienten informiert", stellt Heike Wittstock klar.

Noch in der Chefarztvisite am 29. Mai sei der Gesundheitszustand von Rolf Fischer sehr stabil gewesen, sagt die Kliniksprecherin weiter. Der 90-Jährige sei am Rollator gelaufen, habe seine Mahlzeiten selbstständig eingenommen und nur über seine zunehmende Vergesslichkeit geklagt. "Auch seine Vital- und Laborwerte waren stabil. Insofern war zu diesem Zeitpunkt nicht mit seinem Ableben zu rechnen", so Heike Wittstock.

Der Wunsch der Ehefrau, ihren Mann besuchen zu dürfen, sei mit Verweis auf die Eindämmungsverordnung abgelehnt worden, beklagt sich Kathrin Roggan. "Dabei steht ausdrücklich darin, dass schwer kranke Menschen Besuch haben dürfen", zitiert Kathrin Roggan aus der Verordnung, die ausgedruckt vor ihr auf dem Tisch liegt. Zu dem Zeitpunkt sei noch an einem Konzept gearbeitet worden, erhielt die Birkenwerderanerin als Begründung für die Besuchsverweigerung.

Besuchsverbot seit Mitte März

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus und der vermutlich hohen Dunkelziffer an unbemerkt Infizierten hatte die Oberhavel Kliniken Mitte März ein Verbot für Besuche am Krankenbett, das bis zum 7. Juni aufrechterhalten wurde, erlassen. Es gab aber Ausnahmen. Sollten besondere persönliche Umstände einen Besuch in der Klinik unbedingt erforderlich machen, sollten sich Angehörige bitte vorab telefonisch mit der jeweiligen Stationsleitung in Verbindung setzen, um gemeinsam eine angemessene Lösung zu finden", erklärt die Kliniksprecherin. Das sei in Einzelfällen auch praktiziert worden. "Die Angehörigen haben aber nach unserem Kenntnisstand niemals auf die Dringlichkeit ihres Besuchswunsches hingewiesen. Weder die Stationsleitung, der behandelnde Oberarzt noch der Chefarzt hatten davon Kenntnis. Die Angehörigen haben laut Stationsärztin das Besuchsverbot immer verständnisvoll akzeptiert", teilt Heike Wittstock auf Nachfrage unserer Zeitung mit.

Am 1. Juni, am Pfingstmontag, kam gegen 14.30 Uhr ein Anruf aus dem Krankenhaus. Die Ehefrau wurde gefragt, ob ihr Mann beatmet werden dürfe. "Dabei war das alles in seiner Patientenverfügung dokumentiert", wundert sich Kathrin Roggan. Rolf Fischer wollte keine lebensverlängernde, sehr wohl aber eine lebenserhaltende Behandlung. Und viel wichtiger: "Mein Vater wollte nicht alleine sterben. Seine Frau, mit der er 62 Jahre lang verheiratet war, sollte in den letzten Stunden bei ihm sein", berichtet die Tochter vom letzten Willen ihres Vaters.

15 Minuten nach dem Anruf ist Rolf Fischer gestorben.

Das Krankenhaus bestätigte, dass sich der Zustand des Patienten am frühen Pfingstmontag akut verschlechtert habe. "Diese Situation wurde jedoch von der diensthabenden Ärztin zunächst auch nicht als lebensbedrohlich eingeschätzt. Aus diesem Grund wurden auch die Angehörigen zunächst nicht informiert. Im Fokus stand die Verbesserung des Gesundheitszustandes des Patienten. Es wurden entsprechende medizinische Maßnahmen ergriffen, um die gesundheitliche Situation zu stabilisieren. Leider gelang dies gegen die Erwartung der Ärzte nicht. Es wurden sofort Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet und die Angehörigen informiert", schildert Heike Wittstock aus Sicht der Klinik den Todestag von Rolf Fischer. "Da aufgrund des stabilen Gesundheitszustandes des Patienten nicht mit seinem bevorstehenden Tod zu rechnen war, konnte seinem letzten Willen aufgrund der Bedrohungslage durch die Corona-Pandemie leider nicht nachgekommen werden. Das macht auch uns sehr traurig", sagt Heike Wittstock.

Nach dem Tod durften die Angehörigen dann plötzlich doch ins Krankenhaus. "Das ist makaber", kommentiert die Ehefrau Gitta Fischer den Umstand, dass sie ihren Mann mehr als drei Wochen vor seinem Tod das letzte Mal lebend gesehen hatte, wenige Stunden nach seinem Tod aber zu ihm durfte. "Da es den Angehörigen aufgrund der unglücklichen Umstände leider nicht ermöglicht werden konnte, in angemessener Form Abschied von Herrn Fischer in der Klinik zu nehmen, war es für uns selbstverständlich, wenigstens ein Abschiednehmen in dieser Form zu gewähren", erklärt Heike Wittstock.

Der Ehefrau fällt es immer noch schwer zu akzeptieren, dass sie sich nicht verabschieden konnte. "Ich werde damit nicht fertig", sagt sie mit Tränen erstickter Stimme. Ihr sei mitgeteilt worden, dass ihr Mann am Morgen noch gesungen habe und nach dem Mittagessen friedlich eingeschlafen sei.

Im Nachhinein interpretiert Kathrin Roggan diese Information als "Beruhigungspille". "Wir sollten wohl denken, dass er nicht leiden musste."

Krankenakte angefordert

Kathrin Roggan hat die 111-seitige Krankenakte ihres Vaters angefordert und erhalten. In der tauchten plötzlich Fakten auf, die der Familie nicht bekannt waren. So sei der Patient dreimal aus dem Bett gefallen und habe zweimal eine Lungenentzündung bekommen. Das ist auch protokolliert. An seinem Todestag sei er schon morgens nicht mehr ansprechbar gewesen. Der Anruf aus der Klinik kam fünf Stunden später. "Es ist einfach nicht alles unternommen worden, damit vor allem meine Mutter sich von ihrem Mann verabschieden konnte", wirft die Tochter der Klinik vor. "Die Kommunikation war mangelhaft, das Einfühlungsvermögen hat einfach gefehlt." Ihrer Meinung nach hätte eine Möglichkeit für einen letzten Besuch gesucht werden müssen.

"Der Chefarzt der Abteilung für Geri­atrie hat sich in einem klärenden Gespräch bei der Familie für den unglücklichen Verlauf bezüglich des stationären Aufenthaltes von Rolf Fischer in der Klinik Hennigsdorf entschuldigt. Er drückte der Familie gegenüber im Namen der Oberhavel Kliniken sein tiefstes Bedauern über den schmerzlichen Verlust ihres Angehörigen aus und wünschte ihnen herzliches Beileid. Er versicherte, dass die Pflegekräfte und Ärzte erneut dafür sensibilisiert werden, dass Einzelfallentscheidungen durchaus möglich sind und alle Patienten immer im Kontext der Familie gesehen werden sollten unter Berücksichtigung der jeweiligen persönlichen Umstände", berichtet Heike Wittstock von dem Gespräch. "Wir alle wurden von dem unvorhersehbar schnellen Verlauf der Erkrankung unseres Patienten überrascht. Die Corona-Pandemie ist auch für uns eine außergewöhnliche Herausforderung, aus der wir viel gelernt haben", sagt Heike Wittstock.

Kathrin Roggan bleibt trotzdem bei ihrer Meinung. "Es wurde zwar eingeräumt, dass die Situation verkannt wurde", berichtet die Tochter. "Doch das Trauma des fehlenden persönlichen Abschieds können Worte nicht heilen."

Die Familie hätte sich einen persönlichen Brief von Verantwortlichen des Krankenhauses gewünscht – vielleicht auch das Angebot für eine psychologische Betreuung, um das Trauma unter professioneller Begleitung aufarbeiten zu können.