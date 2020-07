Aus der Vogelperspektive: Gartz liegt an der Oder, das sieht man auf diesem Foto genau. Die B2 führt schnurgerade in die Stadt hinein. Die Straße soll demnächst weiter saniert werden. Gut zu erkennen ist die blau verhüllte Stephanskirche. © Foto: Oliver Voigt/MOZ

Eva-Martina Weyer

Gartz (MOZ) Gartz soll Grundzentrum werden. Das schlägt der Regionalplan Uckermark-Barnim vor. Die Stadtverordneten sind froh über diese Entwicklung. Der ehemalige Bürgermeister Burkhard Fleischmann ist erleichtert. Seine Heimatstadt würde als grundfunktionaler Schwerpunkt endlich aufgewertet.

Vor mehr als zehn Jahren hatte das Land Brandenburg vielen Gemeinden diesen Status aberkannt, darunter auch Gartz. Das war nicht nur eine moralische Abwertung, ja Degradierung für die Stadt. Der Status ist so wichtig, weil da viel Geld dran hängt. Jetzt will das Land diese Grundzentren wieder einführen.

"Wir ackern schon viele Jahre mit mehreren Partnern daran, diesen Status wieder zu erlangen. Verschiedene Kriterien müssen wir dafür erfüllen: Ärzte, Schule, Kita, Verwaltungssitz und Einkaufsmöglichkeiten müssen vorhanden sein. Wir haben es gemeinsam geschafft."

Im ganzen Land sind kleine Städte und Gemeinden vor allem deshalb auf den Status Grundzentrum erpicht, weil damit für etwa 60 Orte dokumentiert wird, dass sie für Dörfer in ihrem Umland eine besondere Bedeutung haben. Das hat finanzielle Auswirkungen: Grundzentren erhalten zusätzlich zu ihren sonstigen Zuweisungen 100 000 Euro pro Jahr vom Land, ohne dass diese Mittel von der Kreisumlage wieder aufgebraucht werden. Das Geld würde zum 1. Januar 2021 fließen.

Schwerpunkt fürs Umland

Der Landtagsabgeordnete Mike Bischoff (SPD) hat die Gartzer Bestrebungen über viele Jahre unterstützt. Er erläutert: "In Gartz sieht man sehr gut, welche Funktion die Stadt durch medizinische Versorgung, Kinderbetreuung und Einkaufen für umliegende Ortschaften hat. In solche Zentren mit Grundversorgung will das Land zukünftig Unterstützung bringen." Wer grundfunktionaler Schwerpunkt ist, erhält mehr Möglichkeiten in den Bereichen Wohnsiedlungsentwicklung und Entwicklung des großflächigen Einzelhandels.

Weil das Benennen der Gemeinden nicht in Potsdam am grünen Tisch erfolgen soll, legen das Regionale Planungsgemeinschaften fest. Die für Uckermark und Barnim hat Kriterien aufgestellt, die Gartz erfüllt. Die Nachbargemeinde Casekow mit ihren sieben Ortsteilen erfüllt diese Kriterien (noch) nicht und ist als Grundzentrum nicht benannt worden. Die Gemeindevertreter zeigen sich aber kämpferisch. Sie wollen diesen Status ebenfalls.

Schwedts Bürgermeister Jürgen Polzehl ist Mitglied der Regionalen Planungsgemeinschaft. Er hat an den Beratungen teilgenommen und sagt: "Das Verfahren läuft für Gartz. Angestrebt ist, den Beschluss noch in diesem Jahr zu fassen, damit die Dörfer im Barnim und in der Uckermark schon 2021 etwas davon haben. Als Stadt Schwedt finden wir es sehr in Ordnung, dass die kleinen Gemeinden gestärkt werden."

Nicht die Größe entscheidet

Die Stadt Schwedt ist wegen ihrer großen Bedeutung für das Umland mit Schulen, Kitas, Schwimmbad, Stadtverwaltung, Kultureinrichtungen und Krankenhaus als Mittelzentrum eingestuft. Die Landesplanung bestimmt die Bedeutung eines Ortes weniger nach seiner Größe als nach seiner Infrastruktur im Vergleich zur näheren Umgebung.