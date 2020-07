Hier ist das Baden auch in diesem Sommer möglich: Lukas (11) und Lina (10) toben sich mit einem Mini-Schlauchboot auf dem Großen Müllroser See aus. Eine gute Alternative zum geschlossenen Freibad in Neuzelle. © Foto: Gerrit Freitag

Oliver Jastram

Neuzelle (MOZ) Was sicher schon von vielen Seiten vermutet wurde, ist nun tatsächlich eingetreten. Amtsdirektor Hans-Georg Köhler bestätigt, dass es in diesem Jahr keine Badesaison in Neuzelle geben wird. Der Aufwand, der hierfür zu betreiben wäre, wäre demnach für die Gemeinde zu groß.

"Wir sind in den letzten Tagen und Wochen damit beschäftigt gewesen, zu schauen, was man für das Freibad machen könnte", sagt Köhler und verweist auf die im April veröffentlichte Allgemeinverfügung des Landrates. Laut dieser dürfe man hier lediglich 120 Badegäste empfangen. Da sich dies allerdings, mitsamt den darüber hinaus anfallenden Betriebskosten, finanziell nicht lohnen würde, entschied man sich schweren Herzens, die gesamten Kosten einzusparen und auf eine Eröffnung in diesem Jahr zu verzichten. "Es ist ja wirklich schade bei diesem schönen Bad", sagt Köhler. "Aber wir können entsprechend der Freiflächen, die wir im Freibad zur Verfügung haben, nur wenige Personen auf der Anlage zulassen."

Ein zu großer Aufwand

Für normale Temperaturen sei eine Öffnung zwar theoretisch realisierbar, aber bei einer Hitzeperiode würde man zu vielen Leuten den Zutritt verwehren müssen. "Aus Erfahrungen der letzten Jahre waren es an heißen Tagen um die 600 bis 800 Leute", erklärt der Amtsdirektor. Man bräuchte einen entsprechenden Einlassdienst, der aber mit dem derzeitigen Personal nicht zu stemmen sei – es wäre ein großer finanzieller Spagat, auf den man sich nicht einlassen wolle.

Wie es auch schon die Arbeit im Inselbad in Eisenhüttenstadt zeige, müsse man ebenfalls die Gäste beim Verlassen des Schwimmbades desinfizieren, was schon rein zeitlich nicht machbar wäre. "Die Möglichkeit, alle diese Aufgaben zu bewältigen, haben wir leider nicht. Dieses Jahr muss man, der Situation geschuldet, wohl auf andere Bademöglichkeiten ausweichen", erklärt Köhler. Und diese sind vorhanden. Nutzbar sind beispielsweise der Schervenzsee und der Große Müllroser See – das Strandbad am Westufer und das Freibad am Ostufer.

Viel Zustimmung vor Ort

Der 88-jährige Martin Bursch ist nach eigenen Angaben Ur-Neuzeller und kann durchaus Verständnis für die Entscheidung aufbringen: "Es ist alles eine Kostenfrage. Sicher ist es sehr schade für die Region und Neuzelle, da das Freibad immer gut angenommen wurde und das Wetter in diesem Jahr auch einigermaßen günstig ist, aber eine Eröffnung wäre eben ein großes Risiko. Da macht das schon Sinn." Auch für die Schulen sei es in seinen Augen schade, da diese die Anlage nach den Ferien in diesem Jahr nicht für den Schwimmunterricht nutzen könnten.

Holger und Gesine Ordowski, die aus Eisenhüttenstadt angereist waren, haben ebenfalls viel Verständnis für die Entscheidung und erachten es vor allem aus der Corona-Perspektive für sinnvoll. Der 60-Jährige erklärt: "Es ist natürlich schade für die Kinder der Region, die sicher gerne die freie Zeit im Freibad ausgenutzt hätten. Aber gerade die tun sich vermutlich besonders schwer auf die Abstandsregeln zu achten. Von daher finde ich das eine gute Sache." Seine Begleiterin Gesine schlägt mit ihren Worten in eine ähnliche Kerbe und meint: "In Eisenhüttenstadt ist das Inselbad jetzt auch nicht überschwänglich besucht worden. Daher muss man sich schon die Frage stellen, wie viel Sinn eine Eröffnung des Bades letzten Endes macht."

Aus dem weit entfernten Hessen kam Ariane Haag mit den Kindern angereist, die das Thema aus touristischer Sicht bewertet: "Wir versuchen ja die Orte zu meiden, an denen sich die Menschen in großen Gruppen treffen. Generell bin ich etwas zwiegespalten. Die Freibäder sollen von mir aus mit einer Obergrenze öffnen, damit sie wenigsten etwas Geld einnehmen können. Ich aber würde Schwimmbäder jeglicher Art dieses Jahr meiden."