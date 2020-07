dpa

Berlin Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe am Freitag in Berlin-Neukölln müssen die Bewohner von acht Einfamilienhäusern das Wochenende andernorts verbringen. Eine größere Evakuierung ist für Montag geplant. Dann soll die 250-Kilo-Bombe entschärft werden, wie ein Polizeisprecher am Freitagabend sagte.

1.745 Menschen müssten dann ihre Wohnungen oder Häuser verlassen. Die Bombe war am Freitagmorgen gegen 10 Uhr bei Bauarbeiten im Stellmacherweg in Britz entdeckt worden.