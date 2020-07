Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die gleiche Masche am selben Tag, nur mit anderen Personen – ähnlich dem Kliestower, der im Zentrum am Mittwoch für einen falschen Goldring "nur" zwei Euro zahlte (MOZ berichtete), erging es am selben Tag einer Frau auf dem Parkplatz vom Südringcenter.

"Wir sind gerade vom Einkaufen gekommen, als eine Frau auf mich zukam", erzählt die Rentnerin aus Frankfurt am Freitag. Die Fremde meinte, dass die Rentnerin ihren goldenen Ring verloren habe – "diesen wollte sie mir auf den Finger stecken. Für meinen Partner", sagt die Frankfurterin. Sie lehnte mehrmals ab und wollte weitergehen. "Da wollte sie Geld für ihre Kinder haben", so die Rentnerin. Also drückte sie der Fremden sechs Euro in die Hand.

Den Ring nahm die Frankfurterin zwar mit. "Ich habe aber gleich gesehen, dass der nichts wert sein kann – und nicht aus echtem Gold ist", meint sie über das falsche Schmuckstück. Gewissheit holte sich der betrogene Kliestower beim Juwelier im Spitzkrug-Multicenter (SMC). "Die Verkäuferin sagte mir, dass sie ein ganzes Buch über falschen Schmuck, der ihr zum Schätzen angebracht werde, schreiben könne", berichtet der Rentner noch. Anscheinend fallen viele Menschen auf Trickbetrug mit unechtem Schmuck herein, mutmaßt er.

Im Gegensatz zum 1,70 Meter großen Mann im Zentrum, habe die Frau akzentfrei deutsch gesprochen und sei gut gekleidet gewesen, sagt die Frankfurterin über die zirka 40-Jährige am Südringcenter.