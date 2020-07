Markus Kluge

Rheinsberg (MOZ) Die Stadt Rheinsberg will Pflanzen und Insekten bessere Lebensräume bieten. Deswegen beteiligt sich ein Bündnis aus zehn Kooperationspartnern jetzt neben 310 anderen Städten und Gemeinden an dem bundesweiten Wettbewerb "Naturstadt – Kommunen schaffen Vielfalt".

Zu den Initiatoren und Partnern zählen neben den Stadtverordneten Hans-Georg Rieger (BVB/Freie Wähler) und Freke Over (Linke) die Rheinsberger Wohnungsbaugesellschaft, der Naturschutzbund, der Landschaftspflegeverband, die Aktion "Blühendes Rheinsberg", die Kirchengemeinde und einige andere mehr. "Das ist eine breite Gemeinschaft, in der sich viele engagieren", freut sich Rieger. Denn selbst die Abgeordneten, die sich bei weitem nicht immer einig sind, haben sich zu dem Projekt bekannt.

Mehr biologische Vielfalt

Ziel des Wettbewerbs, der vom Bündnis "Kommunen für biologische Vielfalt" ausgelobt und vom Bundesumweltministerium unterstützt wird, ist es, die Natur in der Stadt zu fördern und Insekten mehr Schutz zu bieten. "Eine vielfältige und intakte Stadtnatur bietet der urbanen Bevölkerung zahlreiche Vorteile. So ist sie Erholungsraum, fördert die Gesundheit und erhöht die Lebensqualität. Zudem ist sie Lebensraum für zahlreiche Pflanzen- und Tierarten. Insekten sind ein wichtiger Bestandteil der biologischen Vielfalt und als Bestäuber unserer Nutzpflanzen für uns Menschen von besonderer Bedeutung", heißt es in der Beschreibung des Wettbewerbs.

Die Rheinsberger wollen mit ihrem Projekt die innerstädtischen Biotope miteinander verbinden, um den dort lebenden Tieren einen sicheren Austausch zu ermöglichen und größere Lebensräume zu bieten. Erreicht werden soll das mit einer nachhaltigen Begrünung an Gehwegen und Straßen. Dort sollen einheimische Pflanzen erhalten, nachgepflanzt und geschützt sowie um winterharte Gewächse wie Salbei und Fetthenne ergänzt werden. "Die Gehwege sollen sauber bleiben, dafür setze ich mich auch selbst ein", betont Rieger. Mit diesem Vorstoß wolle man auch die Menschen dafür sensibilisieren, nicht immer sofort zum Rasenmäher, Laubsauger, Insekten- oder Pflanzengift zu greifen, sondern der Natur und damit letztlich auch dem Menschen eine Chance zu geben.

Jeder, der möchte, kann sich auch auf seinem Grundstück an dem Projekt beteiligen. Denn die Verbundstreifen können mit Efeu oder anderen Kletterpflanzen an Gebäuden oder Mauern und Totholzhecken und Insektenhotels ergänzt werden. Gleichzeitig sollen invasive Pflanzen wie beispielsweise der japanische Staudenknöterich beseitigt werden.

Laut dem Konzept sollen auch die städtischen Satzungen "ökologisch durchforstet" werden und Begriffe wie Unkraut oder Wildwuchs daraus gestrichen werden. Zudem wollen die Initiatoren mit diesem Projekt Vorurteile gegen die vermeintlichen Unkräuter und den angeblichen Wildwuchs ausräumen und darstellen, wie sinnvoll und nötig diese Pflanzen auch in der Stadtnatur sind. "Ein Unkraut gibt es eigentlich gar nicht", so Rieger.

Die Initiative will dieses Projekt auch nutzen, um für Rheinsberg und für den Naturschutz zu werben. So soll das Projekt für Einwohner und Touristen in einer Broschüre vorgestellt werden. Zusätzlich sind auch Wettbewerbe für die Grundstückseigentümer möglich, die ihre eigenen Flächen naturnah gestalten können und so zur Artenvielfalt in der Stadt beitragen.

Eine Experten-Jury wird nun in den kommenden Wochen die 311 Konzepte – eines kommt wie berichtet auch aus der Gemeinde Fehrbellin – prüfen. 40 davon haben die Chance auf ein Preisgeld von 25 000 Euro, mit dem die Projektideen verwirklicht werden können. Im November sollen die Gewinner in Berlin ausgezeichnet werden. Selbst wenn Rheinsberg nicht gewinnen sollte, können die Einwohner dennoch für das Thema sensibilisiert werden, so Rieger.