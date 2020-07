Th. Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) Wer sich an den Südzipfel der Schleusenerstraße stellt und seinen Blick gen Felsbergstraße schweifen lässt, blickt über weites Wiesenland – lediglich durchtrennt von einer Fahrbahn. Die war um 1980 als Karl-Miethe-Straße in den märkischen Sand betoniert, an der sich fünfgeschossige Wohnblöcke aneinander reihten. Im wiedervereinigten Deutschland wurde die Straße dem ehemaligen Brandenburger Oberbürgermeister Franz Schleusener (1915-20) gewidmet – und im 21. Jahrhundert von ihren Aufbauten befreit. Übrig blieb am westlichen Straßenzug nur die Nr. 19a – der am 30. Dezember 1986 eingeweihte Jugendklub, der wegen seiner besonderen Architektur der "Club am Turm" (CaT) war. Ziemlich genau 26 Jahre lang. Ende 2012 war Schluss in Hohenstücken und der "CaT" wanderte zusammen mit der Caritas als Träger in die Bauhofstraße 74. Was zuvor die "Station junger Techniker" war, ist seit dem 2. Februar 2013 der "Club am Trauerberg". Ein Jugendclub mit Kinderküche, offenem Jugendtreff, Schrauber-Werkstatt, Computer-AG, Bandprobenraum, Sportplatz, Hort-Alternative…

Von all dem kann der Ursprungs-CaT nur träumen. Ihm steht der Abriss bevor. Trotz kurzem Gastspiel von Zwischenmieter Mirco Stielow, der mit dem am 28. Juni 2015 gegründeten K3 Kunst-Kultur-Kosmos e.V. dort eingezogen war, um das Haus mit Kunst und Unterhaltung zu füllen. Bis 2016.

2017 nahm sich die Linken-Fraktion des Clubs an und erntete Zustimmung für ihren Beschlussantrag: "Die Verwaltung wird beauftragt, Voraussetzungen für eine Nutzung des ehemaligen Club am Turm in Hohenstücken zu prüfen." Wobei die Nutzungsbedingungen "denen für das Bürgerhaus Hohenstücken entsprechen" sollen. Es sollte bis zum Mai 2019 dauern, bis die Stadt reagierte, reichlich Platzbedarf quittierte und ein Stadtteilcafé ins Erdgeschoss räumte samt Küche, Bühne, Vereins- und Büroräumen. Darüber noch Werk- und Begegnungsstätten, Tanz- und Fitnessräume. Doch: Das Sanieren und Ausstatten hätte 2,6 Mio. Euro verschlungen und die Bewirtschaftungskosten mit 3,78 Euro/qm die auf maximal 3 Euro/qm gedeckelten Mietkosten überstiegen. Die Verwaltung plädierte für Abriss und Entsorgung, die Linken versprachen Widerstand, doch die Revolution hielt sich in Grenzen. Auch Kaufinteressenten sind nicht in Sicht, wie wobra-Geschäftsführer Stephan Falk bestätigt, dessen Wohnungsbaugesellschaft die Immobilie für die Stadt verwaltet, "jedoch haben wir dort regelmäßig mit Vandalismus zu kämpfen." Darum will die Stadt nächstes Jahr endlich ihr Ziel erreichen. Laut Jörg Wesoly, Technikchef des Zentralen Gebäude- und Liegenschaftsmanagements (GLM), liegt inzwischen die Abrisskostenschätzung vor und bei rund 150.000 Euro. Im September soll die Maßnahme fürs "RSI"-Programm angemeldet werden, was im Erfolgsfall eine 90-prozentige Förderung bedeutet. Der Eigenanteil würde dann in den Wirtschaftsplan eingestellt, Planung und Rückbau ausgeschrieben und 2021 umgesetzt.

In dem seit Mai 2019 zur Diskussion gestellten Vorentwurf zum "Nachnutzungskonzept Rückbauflächen Hohenstücken" spielt das CaT längst schon keine Rolle mehr.