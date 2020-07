Th. Messerschmidt

Als Bagger und Bautrupps in die Grabenstraße rollten, hatte die benachbarte Wollenweberstraße schon einigen Vorsprung. Im März 2019 war begonnen worden, die Wollenweberstraße zwischen Hauptstraße und Gorrenberg grundhaft zu erneuern, was zum Geduldsspiel wurde, weil "zur Gewährleistung des Rettungsweges im beengten Straßenraum" nur in 36-Meter-Abschnitten gebaut werden konnte. Das kostete Zeit. Bis dieser Tage. "Nächste Woche wird die Bauabnahme laufen", ist Projektleiterin Martina Saupe überzeugt und verrät, dass dafür zum Gorrenberg hin gleich noch die Sprungschanze geebnet wurde.

Indes hat sie in der Nachbarstraße die Bauabnahme schon erledigen können – passiert am Freitag. Somit hat die (zugegeben kürzere) Grabenstraße das Rennen gemacht, in das sie erst am 30. September 2019 gestartet war – wegen zu gewährleistender Rettungswege ebenfalls in 36-Meter-Abschnitten.

640.000 Euro sind in den Abschnitt von der Hauptstraße bis zur Einmündung Grabenpromenade geflossen, einschließlich Kita-Zufahrt. Die Fahrbahn ist mit geschnittenem und gestocktem Großpflaster befestigt, die Seitenbereiche mit Granitpflaster. Die Trennung zwischen Fahrbahn und Seitenstreifen erfolgt durch eine zwei bzw. dreireihige Läuferreihe aus Großsteinpflaster, die Entwässerung über das Läng- und Quergefälle in neu gesetzte Regenabläufe, die das Regenwasser über einen frisch verlegten Kanal direkt zum Pumpergraben führen. Eine neue Straßenbeleuchtungsanlage ist auch inklusive und zeigt sich in von Form von Schinkelleuchten in LED-Ausführung. BRAWAG und Stadtwerke haben die Baumaßnahmen gleich mitgenutzt und ihre Leitungen sowie die Hausanschlüsse erneuert.

Während seitens der Stadt mit der Baumaßnahme das Ziel einherging, den angepackten Abschnitt zu einem verkehrsberuhigten Bereich umzubauen, ergeben sich für Anwohner und Passanten in jedem Fall ein hübscheres Bild und stolperfreie Wege.