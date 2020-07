Th. Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) Eigentlich wäre der 16. "Undine"-Wettbewerb für neue Märchen längst Geschichte, da die besten Autoren stets im März und die talentiertesten Illustratoren im Juni ausgezeichnet werden. Doch in diesem Corona-Jahr 2020 ist vieles anders. Die Autoren der 14 besten von insgesamt 292 eingereichten neuen Märchen warten weiter auf ihre Auszeichnung – und wir, Fouqué-Bibliothek und BRAWO, auf einen wachsenden Bildersegen. Da der Einsendeschluss ans Ende der Sommerferien gerückt ist, bleibt allen Kindern und Jugendlichen im Alter von 7 bis 25 Jahren noch Zeit, ihr Lieblingsmärchen bildkünstlerisch umzusetzen. Denn egal welche Corona-Einschränkungen herrschen und egal, wie das Wetter ist – die einzigartige Brandenburger Märchenwelt steht euch weiter offen!

Die Märchenvorlagen gibt es zum Nachlesen und Zuhören (dank dem Brandenburger Jugendtheater!) auf www.brawo.de/undine2020. Eure Aufgabe: Wandelt die siegreichen Märchen zur bildenden Kunst – malend, zeichnend, basteln, modellierend, filmend… Macht eure Lieblingsszene oder –figur sichtbar und beim Wettbewerb mit. Abzugeben sind eure Kunstwerke bis zum 7. August 2020 in der Fouqué-Bibliothek am Altstädtischen Markt 8, in der BRAWO-Geschäftsstelle am Neustädtischen Markt 22a oder bei unseren Wettbewerbspartnern Kinder- und Jugend-Kunst-Galerie "Sonnensegel", Gotthardtkirchplatz 4/5 und Wredow’sche Zeichenschule, Wredowplatz 1.

Im Herbst, so hoffen wir, können dann die besten Autoren und Illustratoren in einer gemeinsamen Festveranstaltung mit den Hauptpreisen (Undine-Statuette + 150 Euro) und Sonderpreisen (150 Euro) ausgezeichnet werden.

Vorerst gilt: Macht mit beim 16. Märchenwettbewerb! Wir wünschen euch viele märchenhafte Momente! (tms)