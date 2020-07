Sven Klamann

Ahrensfelde (MOZ) An der Barnimer Covid 19-Front herrscht Aufregung:In Ahrensfelde gab es innerhalb von 24 Stunden sieben Neuinfektionen. Barnims Gesundheitsamt reagiert. "Die lokale Häufung ist alarmierend, aber kein Grund, in Panik zu verfallen", sagt Barnims Landrat Daniel Kurth am Sonnabend auf MOZ-Anfrage. Es bleibe wichtig, sich an die AHA-Regeln zu halten, also auf Abstand und Hygiene zu achten sowie in Geschäften und im öffentlichen Personennahverkehr Alltagsmasken zu tragen.

Mit Stand von Freitag, 24 Uhr, gibt es kreisweit elf akut Erkrankte – sieben mehr als noch Donnerstag, 24 Uhr. Der Anstieg betrifft ausschließlich Ahrensfelde. "Das Corona-Virus wurde bei sieben Patienten nachgewiesen, die alle beim gleichen Arbeitgeber in Berlin beschäftigt sind", teilt der Landrat mit. Die Neuinfizierten befänden sich in hausärztlicher Betreuung. Das Gesundheitsamt der Barnimer Kreisverwaltung sei dabei, die Kontaktpersonen der Erkrankten zu ermitteln, so Daniel Kurth.

Die Zahl der seit Ausbruch der Corona-Pandemie positiv laborbestätigten Fälle ist im Barnim damit auf 442 gestiegen. 200-mal ist Bernau betroffen, 51-mal Eberswalde, 44-mal Ahrensfelde, 39-mal Wandlitz, 30-mal Panketal, 28-mal Biesenthal-Barnim, 20-mal Schorfheide, 18-mal Werneuchen, zehnmal Btitz-Chorin-Oderberg und zweimal Joachimsthal (Schorfheide).

Außer in Ahrensfelde mit jetzt sieben akut Erkrankten gibt es nach wie vor drei akut Erkrankte in Bernau und einen in Eberswalde. Kreisweit befinden sich zudem 13 Verdachtsfälle in Quarantäne: zwölf in Bernau und einer in Wandlitz.

