Jens Sell

Strausberg (MOZ) Mit Datum vom 16. Juli 1990 erhielt der damalige Minister für Abrüstung und Verteidigung der DDR, Rainer Eppelmann, einen Brief des Europaabgeordneten Franz Ludwig Graf von Stauffenberg, in dem es heißt: "Dankenswerterweise haben Sie über Herrn Staatssekretär Ablaß die Familie Stauffenberg um Zustimmung zur Verwendung des Namens gebeten. Wir haben diese Geste des Anstandes und der Fairness in der Vergangenheit von westdeutschen Behörden nicht immer ­erfahren."

Worum ging es? Die neue Führung des DDR-Verteidigungsministeriums wollte eine Besinnung der DDR-Armee auf die Männer des 20. Juli 1944. Deswegen sollte an diesem Datum 46 Jahre später die Nationale Volksarmee auf einen neuen Fahneneid vereidigt werden und ihre Kokarden und Effekten mit dem DDR-­Emblem gegen neutrale schwarz-rot-­goldene Ehrenzeichen austauschen.

Im Strausberger Ministerium sollten die zwei wichtigsten Gebäude – das waren das Haus 20, wo sich die Büros des Ministers, seines Staatssekretärs und des Chefs der NVA befanden, und das ­Haus 3, wo 40 Jahre lang der Nationale Verteidigungsrat der DDR getagt hatte – mit eindrucksvollen Gedenksteinen und eigenen Traditionsnamen versehen werden. Claus Graf Schenk von Stauffenberg und Henning von Tresckow.

In dem Brief heißt es: "Wie Sie wissen, haben wir – die Witwe und die Kinder Stauffenbergs – zugestimmt, dass die NVA ihr neues Selbstverständnis und ihre moralische Grundlage auch auf den Bezug zu meinem Vater und damit zum 20. Juli 1944 aufbaut." Der Stauffenberg-Sohn war wegen einer Auslandsreise verhindert, doch sein Bruder Berthold Schenk Graf von Stauffenberg, Brigadegeneral der Bundeswehr, nahm teil.

Franz Ludwig Graf Stauffenberg gab den Bürgerrechtlern in der Ministeriumsetage aber noch einen kritischen Denkanstoß. Eine NVA-Information zum Thema lasse ahnen, wie unsicher der Weg sei, den die deutsche Armee "aus dem sowjetischen Lager heraus beschreitet". Denn die Ziele und Ideale der Männer des 20. Juli 1944 würden unter dem Begriff des "antifaschistischen Widerstandes" eingeordnet. Stauffenberg fragt: "Was bewegt die NVA-Führung dazu, die unvergleichlichen Grausamkeiten des Nationalsozialismus Adolf Hitlers mit der verniedlichenden Bezeichnung ,Faschismus’ zu versehen, sie also mit den Diktatur-Regimen Mussolinis oder Francos gleichzustellen?"

Die kritische Nachfrage nach einem für DDR-­Ohren völlig unverfänglichen Satz – "Was die Bewegung des 20. Juli und ihren Platz im deutschen antifaschistischen Widerstand betrifft, ..." – macht deutlich, auf was für vermintes Gelände sich die neue Militärführung der DDR begab.

Noch deutlicher wurde der Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium, Ludwig-Holger Pfahls, gegenüber dem DDR-Staatssekretär Werner E. Ablaß: In einem Fernschreiben glaubt er, klare Anweisungen erteilen zu müssen. "NVA nicht mit Männern des 20. Juli vergleichen", hieß es da die "Rolle der NVA entspricht nicht der Rolle der Widerstandskämpfer." Und er droht ganz unverhohlen: "Delegation des BMVg würde die Feier verlassen und Angehörige würden sich brüs­kiert fühlen", kabelte er am 17. Juli vor 30 Jahren nach Strausberg.

Der Ordner mit den Originalbriefen an alle einzuladenden Teilnehmer und allen Reaktionen ist eine Spanne dick. Werner Ablaß hütet ihn in seinem Arbeitszimmer. Ebenso wie das Unikat einer Klapp-Mappe, in der die bis zum 19. Juli 1990 zu tragenden Kokarden, Knöpfen und dem "Seestern" der Admirale mit Hammer, Zirkel, Ährenkranz den neuen, ab 20. Juli 1990 an den Uniformen zu befestigenden Effekten gegenüberstehen. Militariasammler würden dafür einiges bieten, ist zu vermuten.

Der 20. Juli 1990 verlief dank der behutsamen und in alle Richtungen überlegten Vorgehensweise der Organisatoren würdevoll und angemessen und ohne demonstrativen Abgang der Hardthöhen-­Delegation. Die Soldaten schworen mit dem neuen, am 26. April 1990 von der Volkskammer beschlossenen, Fahneneid, für Recht, Freiheit und Menschenwürde einzutreten sowie als mündige Staatsbürger in Uniform die demokratische und soziale Rechtsordnung zu schützen.

Am Abend des 20. Juli 1990 wurden die Gedenktafeln für Claus Graf Schenk von Stauffenberg und Henning von Tresckow im Ministerium enthüllt. Wie das gelungen ist, macht ein handschriftlicher Brief von Mechthild Stauffenberg an Ablaß deutlich: "Ihnen möchten mein Mann und ich nochmals für die Einladung zu der so schönen und würdigen Feier in Strausberg danken."

Die neue Selbstfindung der NVA, ihre neuen Effekten und der neue Eid, die Perspektive als Territorialarmee auf dem Gebiet der DDR, wurde zwei Tage zuvor mit den Gesprächen Helmut Kohls mit Michail Gorbatschow im Kaukasus von der Dynamik der Weltpolitik eingeholt. Dabei war im Strausberger Ministerium noch eine Fülle von Fragen zu regeln und Aufgaben abzuarbeiten.

Es mussten Rüstungsimporte aus der UdSSR im Umfang von 2,2 Milliarden DDR-Mark storniert werden. Es mussten annähernd 1000 ausländische Militärkader aus 14 Staaten, die aufgrund internationaler Verträge noch bis 1999 an militärischen Lehreinrichtungen der DDR ausgebildet wurden und werden sollten, nach Hause geschickt werden. Es gab immer wieder kurzfristig anberaumte Visiten sowjetischer Armeegeneräle, um die neue Rolle des Warschauer Vertrages und der Nationalen Volksarmee zu verhandeln.

Ablaß versuchte noch, neuwertige moderne Kampfpanzer T-72 nach Ungarn und Polen zu exportieren, um noch ein wenig zum Nationaleinkommen beizutragen, doch Staatssekretär Pfahls legte aus Bonn sein Veto ein: Alles sei zu verschrotten. Er selbst geriet später im Zusammenhang mit Panzerlieferungen nach Saudi-Arabien über Karlheinz Schreiber ins Zwielicht.

In Strausberg hatte man andere Sorgen: Für den Staatssekretär Werner Ablaß rückte die Frage nach der Perspektive der vielen Berufssoldaten und Spezialisten in den Vordergrund. "Da hatte ich manche Illusion", sagt er.