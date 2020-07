Christian Heinig

Panketal (MOZ) Um ohne Funk-Aussetzer mit Deutschland telefonieren zu können, ist Einsatz gefragt. Jessy Hoffmann und Matteo Peter sind dafür extra auf den höchsten Punkt von Woolgoolga gefahren, einer kleinen Stadt an der Ostküste Australiens, in der sie gerade leben, 500 Kilometer nördlich von Sydney.

"Hier auf dem Berg ist der Empfang am besten – und außerdem konnten wir gerade einen wunderschönen Sonnenuntergang genießen", erzählt Matteo gleich zu Beginn des Skype-Telefonats.

Zusammen mit seiner Partnerin ist der 28-jährige Barnimer, der aus Röntgental (Panketal) kommt, seit November letzten Jahres in Australien. Das Ziel der zwei: einmal quer durch den Kontinent. "Unser Motto lautet ‚links oder rechts‘. Wir fahren nicht straight durch, sondern biegen auch mal ab", berichtet Jessy, 24, die in Rostock groß geworden ist.

Unterwegs sind die beiden Tourismusbetriebswirte, die sich beim Studium in Berlin kennengelernt haben, auf die klassische Art: mit einem "Working Holiday"-Visum. Das heißt: Mal arbeiten sie, dann reisen sie wieder. Selbst Corona konnte sie nicht stoppen.

Als die Pandemie im März ausbrach, mussten Tausende Backpacker in Australien die Segel streichen. Ihr Problem: Es gab plötzlich keine Arbeit mehr. Oder das Geld ging ihnen aus.

Jessy und Matteo hatten Glück. Sie hatten gleich bei ihrer Ankunft im November in Perth, der Hauptstadt des Bundesstaats "Western Australia", einen Job in einem Restaurant gefunden, er als Barkeeper, sie im Service. So konnten sie einige Dollar ansparen. Ihr anderer Vorteil: Sie haben "Miles". "Miles" ist ein 21 Jahre alter VW-Bus, Modell T4, als Camper ausgebaut – ein Zuhause auf vier Rädern. Kochfeld, Bett, Kühlschrank, Toilette, Wassertanks – alles ist drin. "Es war von Beginn an der Plan: Auto kaufen, dann auf Reisen", erzählt Matteo. Und durch "Miles" sind sie unabhängig.

Überlegt, wegen der Pandemie ihre Reise abzubrechen, hatten sie nicht. "Ehrlich gesagt: Wir haben uns hier im Outback sicherer gefühlt als in Europa", sagt Matteo.

Ziel: Visum für weiteres Jahr

Trotzdem mussten sie ihre Reisepläne ändern. Als wegen Corona nach und nach alle Campingplätze dicht gemacht wurden, wohnten sie zunächst kurz in Sydney. Dann folgte die Idee, sich für einen Freiwilligen Dienst in einer der Buschbrandregionen anzumelden, westlich der Metropole. Und das hat geklappt. Sechs Wochen haben sie auf einer Farm geholfen, in den Blue Mountains. Als dann die ersten Corona-Lockerungen kamen, ging es Richtung Norden, nach Woolgoolga, wo sie jetzt sind. Hier arbeiten sie auf einer Blaubeerfarm. Das aber nicht ganz freiwillig: "Es gibt in Australien die Regel: Wer 88 Tage auf einer Farm arbeitet, bekommt ein Visum für ein weiteres Jahr – und das wollen wir", sagt Matteo. Aktuell fehlen nur noch zwei Wochen.

Sobald die 88 Tage voll sind, wollen sie weiter ziehen, noch mehr sehen. Am meisten beeindruckt hat sie bisher der Ayers Rock, der bekannteste Berg Australien. Und auch die Kleinstadt Coober Pedy, die mitten in der Wüste liegt. Im Sommer ist es dort so heiß (bis zu 45 Grad im Schatten), dass fast alle Einwohner unter der Erde wohnen.

Wer will, kann den zwei übrigens folgen auf ihrer weiteren Tour. Sie haben extra einen Reiseblog und eine Instagram-Seite unter dem Namen "links oder rechts" gestartet. Prädikat: Absolut sehenswert.